Ceny i wydajność Intel Alder Lake - poznaliśmy pierwsze szczegóły

Poznaliśmy rekomendowane ceny oraz rezultaty osiągane przez procesory Alder Lake w kolejnych benchmarkach. Nowa dawka informacji rzuca nowe światło na nadchodzącę premierę od Intela.

Wcześniej informowaliśmy Was o wynikach i9-12900K w SiSoftware SANDRA. Nowym źródłem które podzieliło się wynikami uzyskanymi na procesorach Alder Lake jest persko języczny portal sakhtafzarmag. Dzięki niemu możemy poznać wydajność nie tylko i9-1200KF ale i i7-12700KF oraz i5-12600KF. Nie mamy potwierdzenia czy osiągnięte rezultaty są prawdzie, na to niestety będziemy musieli poczekać do premiery procesorów, która ma nastąpić prawdopodobnie w listopadzie.

W pierwszej kolejności serwis zaprezentował wyniki osiągane w zdaniach jedno i wielordzeniowych. Jak widać w tych pierwszych Alder Lake znacząco wyprzedza procesory Ryzen 5000. Sytuacja wyrównuje się przy obliczeniach wielowątkowych, ale tylko dla najwydajniejszych układów obu producentów. Zarówno nowy procesor i5 oraz i7 wygrywają z Ryzenmi stanowiącymi bezpośrednią dla nich konkurencję. Biorąc jednak pod uwagę, że AMD może obniżyć cenę swoich układów Zen3 oraz, że przygotowuje odświeżone układy wyposażone w 3D V-cache, może się okazać, że propozycja czerwonych będzie dalej atrakcyjna.

W dalszej kolejności zostały zaprezentowane rezultaty osiągnięte w benchmarkach PC Mark, Blenderze oraz podczas enkodowania plików wideo. Jak widać nowa i9 jest w stanie bezpośrednio konkurować z Ryzenem 9 5950x, który jest wyposażony w aż 16 rdzeni obsługujących 32 wątki. Bardzo ciekawe zapowiada i5-12600KF, który dorównuje, a w niektórych testach przewyższa wydajnością procesor i7-11700K. Poprzednie plotki wskazywały, że oczekiwany wzrost wydajności IPC ma wynosić 20% co po części odzwierciedlają wyniki. Jedynym benchmarkiem, który jak widać nie radzi sobie z hybrydową architekturą Intela jest PCMark. Tutaj wyniki pojedynczych testów osiągane przez procesory 12 generacji są często niższe te osiągnie przez 11 generację.

Procesory Alder Lake mają być droższe od swoich odpowiedników Rocket Lake. Jednak biorąc pod uwagę jaki wzrost wydajności mają prezentować wciąż mogą okazać się bardzo atrakcyjne.

Ceny mają wynosić:

Core i9 12900K 599 dolarów

599 dolarów Core i9 12900 509 dolarów

509 dolarów Core i7 12700K 429 dolarów

429 dolarów Core i7 12700 359 dolarów

359 dolarów Core i5 12600K 279 dolarów

279 dolarów Core i5 12600 249 dolarów

249 dolarów Core i5 12400 203 dolarów

Tutaj należy pamiętać, że oba zablokowane procesory i5 (12400, 12600), nie będą wykorzystywały hybrydowej konstrukcji i posiadają tylko rdzenie o wyższej wydajności (Golden Cove). Jeżeli przedstawione wyniki i ceny się potwierdzą, to i5 12600K i wariant bez zintegrowanego układu graficznego z automatu stałyby się hitem. Listopad w tym roku zapowiada się naprawdę gorąco.

źródło: sakhtafzarmag