Ceny kart RTX 30 w dół, ale RX 6000 w górę

Na globalnym rynku można zauważyć ciekawą tendencję - ceny za karty RTX 30 lecą w dół, a jednocześnie konkurencyjne RX 6000 są coraz droższe. Dlaczego tak się dzieje?

O zmianach cen kart z rodziny RTX 30 - a konkretnie 3070 Ti oraz 3080 Ti - informujemy regularnie. Od dnia premiery ceny zazwyczaj idą w dół, jednak zdarzają się nagłe "zrywy", podczas których na powrót szybują do góry. Jednak ogólnie mamy do czynienia z tendencją zniżkową. Jak podaje 3DCenter.org, karty RX 6000 w momencie premiery miały ceny referencyjne na poziomie układów Nvidia. Wygląda jednak na to, że doszło do swoistej zamiany miejsc. Teraz to układy AMD są coraz droższe.

Przyczyny spadku cen RTX 30 omawialiśmy wielokrotnie - jest to związane ze ograniczeniami dla wydobywanie kryptowalut w Chinach. Z kolei karty RX 6000 są w niektórych sklepach droższe o 214% od ceny referencyjnej. Z jakiego powodu? Przede wszystkim dlatego, że o ile układy Nvidia kojarzone są z grami, produkty AMD dedykowane są twórcom treści i osobom pracującym na komputerach, stąd wzmożone zainteresowanie tymi układami. A ponieważ wzmogło się, kart zaczyna gdzieniegdzie brakować. Czeka nas powtórka z historii?

Źródło: Tom's Hardware