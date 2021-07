Ceny kart graficznych spadają na całym świecie

To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy nowe karty graficzne tanieją. Coraz bliżej do cen referencyjnych!

Szesnastego maja 2021 roku miał miejsce szczyt drożyzny na rynku kart graficznych - przebitki na kartach RTX 30 sięgnęły ponad 300%! Jednak to już za nami, choć nadal nie jest do końca różowo. Rekordowe 300% spadło do 153%, więc wciąż sprzedawcy sporo zarabiają, ale z dnia na dzień idzie to w dół. Co tydzień sprawdzamy, jak zmieniły się ceny kart RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti, a poniższa infografika pokazuje zmiany w sklepach w Niemczech oraz Austrii. Tam także obniżki są wyraźnie odczuwalne. Choć ceny są nadal sporo większe od referencyjnych, to jednak coraz bardziej się do nich zbliżają.

Niemiecka strona 3DCenter podaje kilka ciekawostek. Na przykład spadek cen rodziny Radeon 6000 do 114% ponad cenę referencyjną, podczas gdy w przypadku RTX 30 jest to nadal 2x więcej. Prognozy mówią, że do końca lipca ceny za obie rodziny powinny spaść do ok. 50% ponad koszty referencyjne, więc jest dobrze. A dlaczego mamy spadek cen? Tu należy podziękować władzom Chin, które zakazały wydobywania kryptolwauty. A ponieważ karty wykupywali chińscy "górnicy", zniknęły problemy z ich dostępnością. "Górników" z innych krajów odstrasza z kolei mechanizm hamujący wydobycie kryptowaluty, czyli Lite Hash Rate (LHR), jaki wprowadziła Nvidia do modeliRTX 3080, RTX 3070 oraz RTX 3060 Ti.

Dlatego obecnie mamy najtańsze ceny kart graficznych od lutego. A jeśli planujesz nabycie nowej karty graficznej, warto jeszcze odczekać. Jeśli prognozy się sprawdzą i ceny spadną do 50% ponad wartość referencyjną, zaoszczędzisz 2-3 tys. złotych. A jeśli spadną jeszcze mniej, oszczędności będą jeszcze większe!

Źródło: TechSpot