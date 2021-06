Ceny kart graficznych w Europie spadają. A jak u nas?

To może oznaczać początek końca kryzysu na rynku. A co więcej - obniżki cen są bardzo duże.

Serwis ComputerBase sprawdził ceny kart graficznych w europejskich sklepach. I jak się okazuje - jest dobrze. W porównaniu z majem, w czerwcu karty potaniały przeciętnie o 200 euro (czyli ponad 900 złotych), ale trafiały się i lepsze okazje - w niektórych przypadkach cena została obniżona aż o 50%! Co równie istotne - wzrosła także dostępność układów - co pokazuje poniższe zestawienie. Jak widać po nim, np. w maju były dostępne tylko cztery karty RTX 3070. Mija miesiąc - i mamy ich już 26 na sprzedaż.

Jest to potwierdzenie tego, o czym pisałem wczoraj. ASRock ogłosił, że nadszedł koniec kryzysu, do czego przyczynił się zakaz wydobywania kryptowalut w Chinach. I świat zaczyna powoli odczuwać tego skutki. Oczywiście nie zmieni to faktu, że flagowce będą bardzo drogie, ale zmieni się sytuacja, w której mamy ceny wynoszące kilkanaście tysięcy złotych za kartę.

A jak jest u nas? Już od kilku dni można zauważyć, że ceny nowych układów Nvidia - RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti - systematycznie spadają. Przykładem niech będzie MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 12GB GDDR6X (RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G). W dniu debiutu w Polsce jej cena wynosiła kolosalne 13 499 zł, a obecnie, po dwóch tygodniach, mamy 9 999 złotych, czyli 4 tysiące mniej! Co prawda to kwota odległa od ceny referencyjnej, ale na tym prawdopodobnie nie koniec.

