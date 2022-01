Ceny kart graficznych w końcu zaczynają spadać

Jak donosi serwis 3DCenter.org, karty NVIDIA Ampere i AMD RDNA2 powoli tanieją. Co to oznacza dla rynku wydobywania kryptowalut?

Źródło: Nvidia

Serwis 3DCenter.org właśnie zaktualizował swoje wykresy cen kart graficznych na styczeń, co jest już drugą aktualizacją w tym miesiącu.

Ceny AMD Radeon RX 6000 i GeForce RTX 30 spadają, a trend ten obserwujemy już po raz drugi w tym miesiącu. Karty AMD obserwują obniżkę ze 178% do 167%, co oznacza wzrost cen detalicznych w stosunku do oficjalnego MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price).

Zobacz również:

Na te zmiany cen prawdopodobnie nie ma jeszcze wpływu krach kryptowalutowy, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. Aby nowe ceny zaczęły obowiązywać musimy zapewne poczekać jeszcze tydzień lub dwa (kolejna aktualizacja cen powinna być więc bardzo ciekawa).

Ceny GPU na 23 stycznia 2022 / Źródło: 3DCenter.org

Jedna z najpopularniejszych do wydobywania kryptowalut, Ethereum, właśnie zaznaczyła swoją najniższą wartość od sierpnia. To, w połączeniu z nadchodzącą aktualizacją proof-of-stake w czerwcu, oznacza, że wszystkie nowe zakupy kart graficznych mogą do tego czasu nie zobaczyć zwrotu z inwestycji. Teraz potrzeba będzie lat, a nie miesięcy, aby wygenerować wystarczające przychody z wydobycia kryptowalut, aby spłacić zakupione pod ich wydobywanie karty graficzne.

Co więcej, AMD i NVIDIA w końcu wprowadziły na rynek podstawowe procesory graficzne, takie jak Radeon RX 6500XT (już dostępny) i GeForce RTX 3050, przy ten ostatni ma swoją premierę w najbliższy czwartek.