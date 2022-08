Ceny nowych Galaxy Flip 4 i Fold 4 już tu są i rozczarowują! Na szczęście Galaxy Watch 5 wypada lepiej

Na kilka dni przed Galaxy Unpacked w internecie pojawiły się spodziewane ceny nadchodzących produktów. Niestety czeka nas przykra niespodzianka dotycząca nowych składaków, ale za to zegarki mogą być powiewem świeżego powietrza.

Od pierwszego modelu na rynku, składane smartfony były najdroższymi urządzeniami mobilnymi w katalogach poszczególnych producentów. Podobnie była z Samsungiem - Zarówno seria Galaxy Flip, jak i Galaxy Fold, zdecydowanie nie należały do budżetowych. Jednakże wszystko wskazywało na to, że ten stan rzeczy ma się powoli zmieniać.

Już Samsung Galaxy Z Flip 3 zdecydowanie obniżył swoja cenę - zamiast 6799 zł (jak poprzednik), kosztował 4799 zł. - naprawdę spora obniżka. Spodziewaliśmy się więc, że kolejna wersja może kontynuować ten trend.

Fot. Samsung

Nie były to też czyste spekulacje - patrząc na specyfikację i wygląd nadchodzącego urządzenia, który jest do złudzenia podobny do poprzednika, byliśmy przekonani, że Samsung chce oszczędzić na dużych zmianach i postawić raczej na redukcję ceny. Niestety wygląda na to, że tak się nie stanie. Zaprezentowane na nadchodzącym 10 sierpnia Galaxy Unpacked składane telefony mogą być jednak droższe...

Zła wiadomość - ceny Galaxy Flipa 4 i Folda 4

Nowy przeciek, zaprezentowany przez @OnLeaks na Twitterze, odkrywa przed nami ceny detaliczne nadchodzących produktów Samsunga na Europę. Według niego nowy model Flipa ma zaczynać się od 1109 euro (około 5200 zł) w wariancie 128 GB. To spora podwyżka, szczególnie mając na uwadze bardzo małe zmiany z roku na rok.

Fot. Techizo Concept

Dowiedzieliśmy się także, że Galaxy Fold 4 ma kosztować tyle samo, co poprzednik, czyli 1799 euro (w Polsce 6499 zł). Cieszy fakt, że w tym przypadku cena ma pozostać na takim samym poziomie. Szkoda, że nie udało się tego zrobić z modelem Flip, który z założenia ma być bardziej przystępny i pełnić rolę punktu wejścia do świata składanych smartfonów. Warto jednak wspomnieć, że i w przypadku Folda nieśmiało czekaliśmy na obniżkę - jego zmiany też są kosmetyczne i wskazywały na raczej zmniejszenie kosztów produkcji.

Dobra wiadomość - Galaxy Watch 5 nie przerazi ceną

Fot. 91mobiles

Na szczęście nie mamy tylko złych wiadomości. Galaxy Watch 5 we wszystkich swoich wariantach również zaskakuje ceną, ale tym razem pozytywnie. Tak przedstawiają się ich nadchodzące ceny:

Galaxy Watch 5 40 mm (GPS) – 299 euro ( 1410 zł )

) Galaxy Watch 5 40 mm (LTE) – 349 euro ( 1650 zł )

) Galaxy Watch 5 44 mm (GPS) – 329 euro ( 1550 zł )

) Galaxy Watch 5 44 mm (LTE) – 379 euro ( 1790 zł )

) Galaxy Watch 5 Pro 45 mm (GPS) – 469 euro ( 2215 zł )

) Galaxy Watch 5 Pro 45 mm (LTE) – 499 euro (2355 zł)

Jak widać, jest drożej niż poprzednie modele, ale nieznacznie. To dobra wiadomość, bo słyszeliśmy raczej o dość znaczących podwyżkach ze względu na zdecydowanie lepsze materiały użyte do produkcji nowej wersji zegarka, a także mocniejsze podzespoły. Akurat w tym przypadku podwyżka zaskoczyła nas raczej pozytywnie.