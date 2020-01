Ceny pamięci NAND wzrosną nawet o 40%

Źródła z Tajwanu donoszą, że przewidywane są duże podwyżki cen pamięci flash NAND. Oznacza to równocześnie wzrost cen m.in. dysków twardych SSD.

Dyski SSD nigdy nie zaliczały się do najtańszych, ale w zamian za cenę zyskujemy znacznie większą szybkość, niż w przypadku HDD. Jak donosi DigiTimes, sama jakość się nie zmieni, ale cena dysków, a także kart pamięci i pamięci przenośnych może podskoczyć nawet o 40%. Dlaczego? Na to pytanie jest kilka odpowiedzi: najczęściej cytowana mówi o zwiększeniu podaży i zmianie cen na rynku półprzewodników, co zwiększa koszty produkcji. Taki wzrost jest dostrzegalny co kwartał. Inna przyczyna to klienci tworzący centra danych, którzy wykupili większość pamięci, a także producenci sprzętu - tu wymieniane jest choćby Apple, które ma wykorzystywać tego typu pamięci w swoich nowych smartfonach iPhone.

Co ciekawe, ceny pamięci NAND spadały przez siedem kolejnych kwartałów przed rokiem 2019. Wzrost ich cen zaczął się w pierwszym kwartale ubiegłego - i jak widać, w tym momencie osiąga swoje wyżyny. Z kolei przy najmniejszych cenach dyski SSD kosztowały niemal tyle samo, co ich odpowiedniki HDD. Dlatego jeśli planujesz zakup urządzenia z karta pamięci lub nowego dysku SSD - warto się z tym pośpieszyć, zanim podwyżki wejdą na rynek. A w które warto zainwestować? Na to pytanie odpowiadamy w naszym rankingu "Najlepszy dysk SSD o pojemności 480 - 512 GB".

Źródło: DigiTimes