Ceny w sklepach online mogą pójść w górę

Od 1 lipca Unia Europejska likwiduje zwolnienia z ceł i podatku VAT od przesyłek pochodzących spoza Unii Europejskiej o wartości do 22 euro (ok. 100 zł). Zabieg ten ma na celu "wyrównanie szans i zwiększenie konkurencyjności towarów kupowanych przez europejskie platformy sprzedażowe, względem tych pochodzących z krajów spoza Wspólnoty". Na taniej "chińszczyźnie" traciły budżety państw unijnych oraz sami przedsiębiorcy, nie mogący konkurować niskimi cenami z towarami z importu. Ponadto samo sprowadzenie towarów z Azji ma negatywny wpływ na środowisko.

Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates, wyjaśnił w trakcie konferencji Blitzcommerce:

Nie da się ukryć, że implementacja unijnego pakietu e-commerce, szczególnie uderzy w marketplace’y azjatyckie jak Aliexpress, bo to ich użytkownicy są w stanie bardzo mocno zejść z ceny wykorzystując m.in. efekt skali, tanią siłę roboczą i dodatkowo zwolnienia z VAT-u. W niektórych przypadkach oszczędność na podatku VAT może stanowić czwartą część ceny. Podatek VAT i problemy z niego wynikające to niekończący się tasiemiec, którego sami się nabawiliśmy. Poza Unią, w USA, czy Azji nie ma takiego problemu, bo po prostu nie ma takiego podatku, którego stosowanie na tak ograniczonym terenie sprzyja powstawaniu mafii vatowskich lub po prostu wyszukiwaniu legalnych sposobów ucieczki od jego opłacania. Klient przychodzący z prośbą o założenie spółki w Hongkongu, żeby tylko uniknąć podatku VAT od sprowadzania rzeczy z Chin, to codzienność wielu kancelarii.