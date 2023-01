ChatGPT doczeka się... polskiej konkurencji. Kto za nią stoi?

Jeśli jeszcze jakimś cudem ktoś o niej nie słyszał, przypomnę - ChatGPT to sztuczna inteligencja uruchomiona na początku grudnia 2022 roku, która specjalizuje się w konwersacjach. Ponieważ potrafi tworzyć rozbudowane, poprawne wypowiedzi nawet na abstrakcyjne tematy, nie może dziwić, że w ciągu zaledwie pięciu dni swojego działania zdobyła ponad milion użytkowników.

Ale już rośnie jej konkurencja i to w Polsce. Kto za nią stoi? Jest to SentiOne firma znana z rozwiązań monitoringu Internetu oraz automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Jak wyjaśnia Bartosz Baziński, COO i współzałożyciel SentiOne:

ChatGPT robi wrażenie, jednak przez to, jak został zbudowany, może wprowadzać w błąd lub szerzyć dezinformację, co jest nieakceptowalne, szczególnie w zastosowaniu biznesowym. Nasze modele sztucznej inteligencji są na bieżąco douczane na specjalnie przygotowanych tekstach i wiedzy dziedzinowej, testowane m.in. na zapisach rzeczywistych rozmów klientów z callcenter. Patrząc na nasze zasoby – zbiory danych i zespół – jestem przekonany, że nikt nie zbuduje lepszego modelu dla języka polskiego, a następnie dla innych języków europejskich, niż my. Chcemy stać się liderem w dostarczaniu technologii AI dla biznesu, a konkretnie dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, medycznej, telekomunikacyjnej. Od początku powstania SentiOne zainwestowaliśmy w rozwój technologii oraz modeli sztucznej inteligencji ponad 42 mln złotych i cały czas ją rozwijamy.