ChatGPT wkrótce na Twoim telefonie

Konwersacyjny chatbot pojawi się tam, aby pomóc Ci w odpowiedzi na liczne pytania - i wyszukiwania.

ChatGPT to bardzo gorący temat ostatnich tygodni. Pojawił się w sieci i odbił na całym globie szerokim echem. Chatbot OpenAI stał się również impulsem do tego, aby nad swoimi zaczęli pracować internetowi giganci - Google i Baidu. Microsoft nie tworzy swojej SI, ale zaprzągł do przeglądarki Edge właśnie ChatGTP-3 w nieco zmodyfikowanej przez siebie wersji. Już dzisiaj mogą korzystać z niej osoby, które zapisały się na listę oczekujących i zostały wybrane.

A skoro ChatGPT trafia do Edge, oznacza to, że będzie można korzystać z niego również w mobilnej wersji przeglądarki. Nie będzie to jednak taka sama edycja, jak dla desktotpów. Sztuczna inteligencja dla Androida oraz iOS będzie mieć własny interfejs użytkownika. Nie jest jeszcze dostępna - w chwili obecnej trwają dość już zaawansowane prace nad jej wdrożeniem do mobilnych ekosystemów. Jak donoszą ostatnie przecieki, Microsoft skupia się teraz na jej optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych.

Fot.: WindowsLatest

Cóż, z Asystentem Google czy Siri można rozmawiać już od dawna, więc nie będzie to jakaś absolutna nowość. Jednak tutaj SI nie jest praktycznie niczym ograniczone i będzie można zadawać mu dowolne pytania. A jak wypadnie w praktyce - przekonamy się pewnie najpóźniej na wiosnę.

