Chcesz dołączyć do Europejskiej Agencji Kosmicznej? Szykuj się na kosmiczną konkurencję

Dołączenie do korpusu astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej nie jest łatwe, a szczególnie w tym roku. Padł nowy rekord.

Choć Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) nie jest może tak sławna jak amerykańska – NASA, to nie ma się czego powstydzić. Agencja partycypuje w ogromnej ilości przedsięwzięć i misji kosmicznych oraz wchodzi w skład organizacji współpracujących w ramach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Ostatnim tego świadectwem był choćby udział Thomasa Pesquet z Europejskiej Agencji Kosmicznej w zaskakująco imponującym procesie montowania paneli słonecznych na stacji kosmicznej. Prace odbywające się w przestrzeni kosmicznej i prowadzone na pięknym tle kuli ziemskiej prezentują się niebywale na zamieszczonym przez NASA materiale filmowym (więcej na ten temat znajdziecie tutaj)

Źródło: ESA

Nabór na astronautów

W dalszych planach ESA również uwzględniono wiele ciekawych misji i jak każda organizacja, również Europejska Agencja Kosmiczna potrzebuje nowej kadry pracowniczej. Co jakiś czas urządzane są więc nabory do korpusu astronautów i podobnie było w tym roku. Choć tegoroczna rekrutacja została już zamknięta, to jej wyniki zaskoczyły nawet samą agencję.

Źródło: ESA

Okazało się, że tym razem zgłosiła się rekordowa ilość kandydatów, bowiem złożono ponad 22 tysiące aplikacji. Co więcej, rekordowa była również frekwencja wśród samych kobiet i zgłosiło się aż 5,419 pań (dla porównania, w 2008 roku ilość podań żeńskiej części kandydatów wynosiła 1,287).

Biorąc pod uwagę rosnącą popularność i ogromną ilość chętnych, osoby zamierzające w przyszłości aplikować do korpusu kosmonautów Europejskiej Agencji kosmicznej powinny przygotować się na kosmiczną wręcz konkurencję.