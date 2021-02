Chcesz flagowca, ale nie patrzysz na cyferki? Nowe Poco jest dla Ciebie!

Redmi K40 zadebiutuje w Europie jako POCO. Będzie to jeden z najtańszych, a zarazem najciekawszych flagowców. Co dostaniemy za około 1800 zł?

Xiaomi znowu to zrobi. Smartfon, który w Chinach zadebiutował jako Redmi w Europie pojawi się w sprzedaży jako POCO.

Redmi K40

Chińczycy lubują się we wprowadzaniu takich samych urządzeń pod kilkoma różnymi nazwami. W taki oto sposób zaprezentowany niedawno smartfon Redmi K40 trafi do Europy jako POCO.

Smartfon Redmi K40 z logo POCO na obudowie otrzymuje właśnie certyfikaty niezbędne do wprowadzenia go do sprzedaży. Urządzenie pojawi się na półkach sklepowych między innymi w Europie oraz Wielkiej Brytanii.

Debiut Redmi K40 jako POCO w Europie to rewelacyjna wiadomość dla polskich konsumentów. Jeżeli szukasz flagowego smartfona na lata, a jednocześnie nie zależy Ci na cyferkach w testach syntetycznych to nowy model od POCO będzie świetnym wyborem.

Nowy smartfon kosztować będzie poniżej 2000 zł, a specyfikacja techniczna nie będzie zbytnio odstawiać od droższych flagowców za ponad 3000 zł. Główną różnicą będzie procesor. Zamiast Snapdragona 888 5G otrzymamy nieco wolniejszy układ Qualcomm Snapdragon 870, którego wydajność podobna jest do zeszłorocznego Snapdragona 865.

Procesor to jedyny kompromis w kwestii specyfikacji technicznej. Nowy model od Poco otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Nie zabraknie do 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.

Redmi K40 w wersji europejskiej zaoferuje 48 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 5 MP obiektyw macro oraz 20 MP kamerkę do Selfie. Nie zabraknie 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 oraz baterii o pojemności 4520 mAh z szybkim, 33 W ładowaniem.

