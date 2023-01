Chcesz jechać na narty? Ta funkcja iPhone'a 14 sprawi, że możesz mieć problemy z prawem

Wykrywanie wypadków samochodowych to nowa funkcja w iPhone'ach i Apple Watchu, która może uratować niejedno życie. Jednakże ostatnimi czasy przyczynia się także do wielu fałszywych telefonów na 112. Wszystko przez zimowe szaleństwa na stokach narciarskich.

iPhone 14 przyniósł ze sobą sporo nowych funkcji bezpieczeństwa. Dwiema najciekawszymi jest zdecydowanie możliwość wysyłania SMSów alarmowych dzięki łączności satelitarnej oraz funkcja wykrywania wypadków drogowych, która w razie wykrycia przeciążenia związanego z kraksą samochodową, może automatycznie wezwać pomoc na miejsce zdarzenia. Jednak szczególnie ta druga opcja sprawia od samego początku sporo problemów.

Jakiś czas temu pisaliśmy o zdarzeniach, kiedy to urządzenia Apple informowały służby ratunkowe na temat potencjalnych kolizji podczas gdy ich użytkownicy byli na roller-coasterach. Niestety wygląda na to, że ta sytuacja znów się powtarza, jednak tym razem fałszywych zgłoszeń doświadczają służby stacjonujące w pobliżu stoków narciarskich.

Według New York Post, od czasu wprowadzenia funkcji wykrywania wypadków, operatorzy 911 w Stanach Zjednoczonych notują zdecydowanie większą liczbę automatycznych telefonów w miejscach w pobliżu stoków narciarskich. Sytuacja jest dramatyczna i przekłada się aż na 22% wzrost ruchu na łączach alarmowych, co może przyczynić się do pogorszenia czasu reakcji służb na prawdziwe zagrożenia.

Apple podobno zdaje sobie sprawę z problemu i pracuje z operatorami w celu ulepszenia algorytmu. Co prawda w komunikacie prasowym przedstawiciel firmy nie powiedział, co dokładnie ma zostać zrobione, aby zmniejszyć możliwość fałszywego wykrycia, jednak zapewnił o podjęciu starań przez Apple w celu zminimalizowania tych problemów.

W tym momencie musimy pamiętać, że podobne zapewnienia zostały przedstawione, kiedy na jaw wyszła sytuacja z fałszywymi alarmami związanymi z kolejkami górskimi. Te problemy jednak, jak widać, nie zostały zażegnane. Oczywiście trzeba pamiętać, że upadki na nartach lub snowboardzie mogą powodować bardzo duże przeciążenia, a to właśnie przeciążenia są głównym elementem, który wykrywa detekcja wypadku w urządzeniach Apple. Jednakże firma na prezentacji tej funkcji przekonywała, że jest ona wytrenowana na wielu przykładach przeciążeń konkretnych dla kraks samochodowych i nie powinna ich mylić z innymi zdarzeniami.

Sytuacja jest szczególnie problematyczna, gdyż blokowanie linii alarmowych czy też fałszywe zgłoszenia mogą się wiązać z problemami z prawem. Oczywiście jeśli nie robimy tego ze złej woli, nie powinniśmy ponosić za to poważnych konsekwencji, jednak nadal warto pomyśleć o wyłączeniu wykrywania wypadków, kiedy idziemy na kolejkę górską lub narty albo snowboard. W tym artykule pokazujemy, jak to zrobić.