Chcesz korzystać z Xiaomi Pay? Oto wszystkie polskie banki, które obsługują płatności zbliżeniowe Xiaomi

Xiaomi Pay to wygodny sposób na płatności zbliżeniowe. Sprawdzamy, które polskie banki obsługują ten standard.

Spis treści

Płatności zbliżeniowe zyskują coraz większą popularność. Dzieje się tak między innymi ze względu na zastosowanie technologii NFC w coraz większej liczbie urządzeń. Na początku ten moduł znajdował się tylko we flagowych smartfonach, teraz możemy go znaleźć i w budżetowych telefonach, a nawet w smartwatchach czy opaskach sportowych.

Czym jest Xiaomi Pay?

Xiaomi Pay to wirtualny portfel, działający podobnie do Apple Pay czy Google Pay. Możemy w nim zapisać swoje warty płatnicze, które po zatwierdzeniu przez bank stają się aktywne na naszych urządzeniach mobilnych. Dzięki temu otwiera nam się droga do płacenia telefonem czy innymi e-akcesoriami w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe bez portfela w kieszeni!

Jest to świetny sposób, aby nie obciążać się za bardzo np. wychodząc na poranną przebieżkę. Może na to tez uratować z niemałych tarapatów, kiedy akurat zapomnimy portfela z domu, a przyjdzie nam zapłacić za ważną i potrzebna usługę lub rzecz. Jest to niemałe ułatwienie w wielu sytuacjach, który pomaga także w płatnościach przez internet. Dane z naszej karty są zapamiętywane przez Xiaomi Pay, nie musimy więc wpisywać ich ponownie przy każdej transakcji.

Dużą przewagą Xiaomi Pay nad rozwiązaniami innych producentów jest próg wejścia. Jest ona obsługiwana już przez opaski, które kosztują około 200 zł - nie musimy więc wydawać dużych pieniędzy na drogi smartwatch, wystarczy nam budżetowy smartband, a płatności zbliżeniowe będziemy mogli mieć przy sobie w czasie każdego treningu czy wyjścia na miasto bez telefonu. Ponadto, tak jak nasze dane treningowe, karty przechowywane są w aplikacji Mi Fit, dzięki czemu nie potrzebne nam żadne dodatkowe programy, które będziemy musieli ściągać na telefon.

Które banki obsługują Xiaomi Pay?

Fot. Xiaomi

Lista banków, które akceptują płatności przez Xiaomi Pay stopniowo się powiększa. Na tę chwilę takie transakcje można wykonywać mając konto w dziesięciu instytucjach finansowych w Polsce. Oto one:

Zen

Curve

mBank

PKO BP

Alior Bank

BNP Paribas

Credit Agricole

Bank Pocztowy

Banki Spółdzielcze BPS

Banki Spółdzielcze SGB

Które urządzenia Xiaomi obsługują Xiaomi Pay?

Dzięki coraz bardziej powiększającej się gamie produktów Xiaomi, płatności bezstykowe tej firmy dostępne są na naprawdę sporej liczbie sprzętów. Oczywiście są to smartfony, między innymi seria Xiaomi 12, ale też Redmi 10. Jednak to nie tylko domena telefonów. Testowany przez nas niedawno Xiaomi Watch S1, a także opaska Xiaomi Band 6, również wyposażone są w moduł umożliwiający płacenie bezstykowe. Dzięki temu w każdej sytuacji możemy zapłacić za potrzebne nam przedmioty, nawet jeśli nie mamy przy sobie portfela.