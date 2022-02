Chcesz kupić Motorolę Edge 30 Pro? W prezencie dostaniesz tablet!

Motorola Edge 30 Pro już niedługo trafi do przedsprzedaży na terenie Europy. Smartfon jest światowym wariantem Motoroli Edge X30, która na rynku azjatyckim zadebiutowała jeszcze w tamtym roku. Producent planuje jednak niezwykle ciekawą ofertę, która ma zachęcić potencjalnych kupców do dokonania wyboru.

Motorola Edge 30 Pro: Lenovo/Moto will give you a free Lenovo Tab M10 with the purchase, that normally has an MSRP of 179 Euros. Btw, Edge 30 Pro will only be available with 12/256GB RAM, so consider this a correction of my earlier story on the device https://t.co/CMWqbDmnEw