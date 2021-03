Chcesz kupić Radeon RX 6700 XT? Będziesz mieć poważny problem...

Niestety, wszystko wskazuje na to, że nowa karta graficzna AMD podzieli los kart Nvidia. Dowiedzieliśmy się właśnie, ile egzemplarzy przeznaczono dla całej Unii Europejskiej.

Cena referencyjna karty Radeon RX 6700 XT wynosi 479 USD, czyli 1800 złotych. To całkiem przyjemna kwota, a do tego dojdą jeszcze warianty od innych producentów. Jednak mamy cały czas globalną pandemię Covid-19 i łańcuch produkcji oraz dostaw nie funkcjonuje z pełną mocą. AMD zdaje sobie z tego sprawę i dlatego przygotowało tyle kart na premierę, ile mogło - jednak nie jest ich dużo. Dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, która liczy sobie 447 milionów mieszkańców, przygotowano łącznie.... kilka tysięcy egzemplarzy. Według przecieków sama Wielka Brytania - która nie jest już częścią UE - dostanie ok. 2 tysięcy kart.

Niestety, w najświeższych doniesieniach nie znajdziemy informacji, jak owe kilka tysięcy kart zostanie rozprowadzone pomiędzy poszczególne regiony Europy. Samo AMD również nabrało wody w usta i nie podaje jeszcze żadnych danych. Dlatego wszystko wskazuje na to, że powtórzy się historia z kartami RTX 3060 - których niedosyt na rynku wpłynął na znaczne wywindowanie cen. Oficjalne wprowadzenie karty do sprzedaży nastąpi już za sześć dni - 18 marca. Jakby nie było - jeśli chcesz mieć RX 6700 XT, dobrze popatrzeć za sklepami oferującymi kartę w przedsprzedaży.

Źródło: VideoCardz