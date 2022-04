Chcesz kupić iPhone 13? Sprawdź oferty w Play, Orange, T-Mobile i Plus [20.04.2022]

Operatorzy komórkowi posiadają w swojej ofercie najnowsze smartfony od firmy Apple. Gdzie najtaniej kupimy nowego iPhone'a 13? Przedstawiamy najlepsze okazje i promocje.

Spis treści

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Przedstawiamy najlepsze promocje na iPhone'a 13, jakie znaleźć można w ofercie u największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce - Play, Orange, T-Mobile oraz Plus. Polecamy również nasze zestawienie najlepszych ofert na smartfony w abonamencie.

Jeśli nie interesują Cię usługi operatorów lub po prostu nie chcesz u nich kupować, koniecznie sprawdź oferty w popularnych sklepach z elektroniką.

Play

Play posiada w swojej ofercie modele iPhone 13 mini (128 GB, 256 GB, 512 GB), iPhone 13 (128 GB, 256 GB, 512 GB) oraz iPhone 13 Pro (256 GB). Niestety, nie znajdziemy modelu iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 mini 128GB

Cena: 3699 zł 3599 zł / Dostępne kolory: niebieski, czerwony, biały / Link do oferty

Fot. Play

iPhone 13 mini 256GB

Cena: 4099 zł 3599 zł / Dostępne kolory: czarny, niebieski, różowy, czerwony, biały / Link do oferty

Fot. Play

iPhone 13 mini 512GB

Cena: 5099 zł / Dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony, biały / Link do oferty

Fot. Play

iPhone 13 128GB

Cena: 4199 zł / Dostępne kolory: czarny, niebieski, różowy, czerwony, biały / Link do oferty

Fot. Play

iPhone 13 256GB

Cena: 4699 zł / Dostępne kolory: czarny, niebieski, różowy, czerwony, biały / Link do oferty

Fot. Play

iPhone 13 512GB

Cena: 5699 zł / Dostępne kolory: czerwony, biały / Link do oferty

Fot. Play

iPhone 13 Pro 256GB

Cena: 5699 zł / Dostępne kolory: Sierra Blue / Link do oferty

Fot. Play

Orange

iPhone 13 mini 128 GB 5G

Cena: 3530,76 zł / Dostępne kolory: północ, księżycowa poświata, czerwony, różowy / Link do oferty

Fot. Orange

iPhone 13 256 GB 5G

Cena: 4639,00 zł / Dostępne kolory: północ, księżycowa poświata, czerwony, różowy, niebieski / Link do oferty

Fot. Orange

T-Mobile

iPhone 13 mini 128 GB

Cena: 419,00 zł na start + 185,00 zł miesięcznie / Dostępne kolory: zielony / Link do oferty

iPhone 13 128 GB

Cena: 59,00 zł na start + 225,00 zł miesięcznie / Dostępne kolory: zielony / Link do oferty

iPhone 13 Pro 128 GB

Cena: 799,00 zł na start + 265,00 zł miesięcznie / Dostępne kolory: zielony / Link do oferty

iPhone 13 Pro Max 128 GB

Cena: 799,00 zł na start + 265,00 zł miesięcznie / Dostępne kolory: zielony / Link do oferty

Plus

iPhone 13 trafia do sieci Plus! Sprawdź tę wyjątkową ofertę

Fot. Plus

Smartfony iPhone, słuchawki Air Pods oraz akcesoria Apple będą dostępne w sprzedaży w pierwszych dniach maja br. w salonach oraz sklepie internetowym Plusa. Klienci otrzymają całkowicie innowacyjną i wyjątkową formułę, w jakiej będą mogli zakupić swojego iPhone'a - szczegóły wkrótce. Osoby zainteresowane zakupem iPhone w Plusie mogą zapisać się na listę chętnych na stronie plus.pl/iphone.

Już teraz smartfony iPhone używane przez klientów w sieci Plus uzyskały wsparcie techniczne Apple. Lista certyfikowanych na ten moment funkcji wygląda następująco:

5G

eSIM

FaceTime over Cellular

LTE

Personal Hotspot

Sieć 5G Plusa obsługują już wszystkie modele iPhone z serii 12 i 13 oraz iPhone SE (3-ciej generacji). Dodatkowo, we wszystkich modelach uproszczona została konfiguracja ustawień MMS oraz Hotspot’u osobistego. Dla poprawnego działania 5G oraz innych certyfikowanych usług w sieci Plus należy zaaktualizować system iOS do wersji 15.4 oraz ustawienia operatorskie.

