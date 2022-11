Chcesz kupić iPhone'a 14 Pro? Musisz trochę poczekać a będzie jeszcze gorzej

Problemów z dostawami najpopularniejszych produktów Apple ciąg dalszy. Jeśli teraz zamówisz najpopularniejsze flagowce Apple, dostaniesz je dopiero przed świętami!

Od początku pandemii Covid-19, Apple wydaje się być bardzo mocno dotknięte problemami z dostawami powodowanymi przez różnego rodzaju restrykcje związane z epidemią. Prawie każda premiera nowych produktów firmy przez ostatnie dwa lata wiązała się ze sporymi opóźnieniami w dostawach, które skutkowały nawet kilkumiesięcznymi czasami oczekiwania na zamówione urządzenia.

Wygląda na to, że sytuacja do dzisiaj sienie zmieniła. Od samej premiery najnowszych telefonów Apple - serii iPhone'a 14 - wersje Pro oraz Pro Max tego sprzętu cały czas są wyprzedane. Okazuje się, że taki stan rzeczy nie tylko w najbliższym czasie raczej się nie zmieni, ale raczej będzie on się zapewne pogarszał. Znów związane jest to z kolejnym wybuchem ogniska pandemii w Chinach, które wpłynęło na zamknięcie jednej z głównych fabryk składających iPhone'y w tym kraju.

Sytuacja z dostawami wydaje się być tak złe, że aż zmusiła ona Apple do wydania komunikatu na temat opóźnień - czegoś, do czego firma raczej nas nie przyzwyczaiła, gdyż zazwyczaj woli ona nie zwracać uwagi szerszej publiczności na swoje problemy. Jednak w tym wpisie na swoim blogu, Apple wytłumaczyło, że opóźnienia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną w jednej ze swoich fabryk, a priorytetem firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. Możemy się więc spodziewać, że te opóźnienia jeszcze trochę potrwają.

Sprawdźmy więc, jak długo musimy aktualnie czekać na dostawę najnowszych telefonów Apple. Niektóre z nich warto kupić już dziś, jeśli mamy nadzieję otrzymać swój telefon jeszcze przed świętami!

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro kupioiny dziś na stornie Apple przyjdzie do nas dopiero po miesiącu! Dzisiejsza data dostawy została ustalona na 7-14 grudnia. Oznacza to, że czas oczekiwania to już ponad 30 dni - bardzo długo jak na najgorętszy produkt w katalogu firmy, którym zainteresowanych jest duża część użytkowników.

iPhone 14 Pro Max

Podobnie wygląda sytuacja z iPhonem 14 Pro Max. Największy i najdroższy nowy iPhone zamówiony dzisiaj również znajdzie się w naszej skrzynce dopiero między 7 a 14 grudnia - po ponad 30 dniach. Jeśli więc szykujemy się na zakup tego telefonu na święta - czy to dla siebie, czy dla kogoś - zapewne warto kliknąć przycisk "Kup" już dziś!

iPhone 14 i 14 Plus

Z tym samym problemem nie zmagają sięz kolei podstawowe wersje nowych telefonów Apple. Jak wspominaliśmy w tym artykule, zainteresowanie tymi modelami jest bardzo niskie - o wiele niższe, niż spodziewało siętego Apple. Ze względu na to Apple nie ma problemu, aby zapełnić rynek tymi konkretnymi wersjami iPhone'a 14.