Chcesz kupić klocki LEGO? Sprawdź... Telegazetę!

Firma LEGO zdecydowała się na niecodzienną metodę reklamy swoich produktów. Do kogo jest ona skierowana?

Kto z was pamięta jeszcze o istnieniu Telegazety? Jeżeli wiecie co to jest oraz jak się tym posługiwać, to ta wiadomość jest właśnie dla was. Specjalną reklamę w Telegazecie dla swoich dorosłych klientów przygotowało bowiem... LEGO.

Największy producent klocków na świecie zdecydował się w tak niecodzienny sposób zareklamować swoje najnowsze zestawy. Dlaczego? Te zestawy klocków są bowiem przeznaczone tylko dla dorosłych. Spieszymy jednak uspokoić, że ta kategoria wiekowa nie oznacza żadnych nieodpowiednich treści. Producent uznał jednak, że te konkretne zestawy będą odpowiednio skomplikowane dla dorosłych.

No dobrze, ale dlaczego właściwie zdecydowano się na skorzystanie z tak archaicznego w obecnych czasach medium, jakim jest Telegazeta? LEGO chce mieć pewność, że ta oferta dotrze wyłącznie do osób dorosłych, które wiedzą jak uruchomić oraz poruszać się w Telegazecie. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowymi informacjami, to znajdziecie je... na stronie 100/04 Telegazety.

Reklamy LEGO dla dorosłych w Telegazecie, zaplanowane na cały październik, są częścią kampanii „Adults welcome”. W ramach tej kampanii promowane są trzy zestawy klocków 18+ marki LEGO. Pierwszy z nich to Ford Mustang z serii LEGO Creator dla fanów motoryzacji. Jest też Statua Wolności z serii LEGO Architecture dedykowana fanom podróży oraz The Beatles z serii LEGO Art do wykorzystania jako element dekoracji pokoju fana muzyki.

Reklamy wszystkich produktów można znaleźć na stronie 100/04 Telegazety.

