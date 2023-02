Chcesz kupić najnowsze Samsung Galaxy S23 i S23 Plus? Sprawdzamy, kiedy i gdzie będą dostępne

Nowe flagowce Samsunga zostały zaprezentowane podczas Galaxy Unpacked 2023. Sprawdzamy, kiedy będą dostępne w Polsce i gdzie je kupimy.

Galaxy Unpacked 2023 już za nami i w końcu zobaczyliśmy najnowsze flagowce Samsunga! Sprawdzimy więc, gdzie i kiedy dostępne będą te flagowce. Jest też ciekawa oferta dla osób, które zdecydują się zamówić je jeszcze przed oficjalnym wejściem do sklepów!

Kiedy będzie można kupić Galaxy S23 i S23 Plus?

Galaxy S23 Plus dostępne będzie w sprzedaży już 16 lutego - po jego prezentacji czeka nas jeszcze trochę czasu, kiedy najbardziej zainteresowane osoby będą mogły kupić telefon w preorderze. Na tę okazję Samsung przygotował też specjalną ofertę dla tych najbardziej niecierpliwych.

Jednak po kilkunastu dniach telefony trafią już do oficjalnej sprzedaży i trafią zarówno na półki sklepowe, jak i pierwsze zamówienia online przyjdą już do klientów. Od tego czasu możemy spodziewać się regularnej sprzedaży, ale także zakończenia oferty przedsprzedażowej - jeśli wiec chcemy się na nią załapać, warto się pospieszyć.

Gdzie kupić Galaxy S23 i S23 Plus?

Najnowsze telefony Galaxy będzie można kupić zarówno w internecie - czy to na oficjalnej stronie Samsunga, czy też u oficjalnych sprzedawców. Oczywiście na początku czeka nas przedsprzedaż - będzie ona realizowana przez wszystkie sklepy, które prowadzić będą później także normalną sprzedaż telefonów. Warto jednak pamiętać, że kupując na oficjalnej stronie Samsunga, będziemy mieć dostęp do ekskluzywnych kolorów obudowy.

Oferta preorerowa od Samsunga

Co ciekawe, producent przygotował także ofertę przedsprzedażową na nowe telefony. Każda osoba zainteresowana będzie mogła kupić wyższy model telefonu z cenie niższego - chodzi tutaj oczywiście o konfigurację pamięci. Jeśli wiec kupimy zwykłe S23 w wersji 256 GB, zapłacimy koszty wersji S23 128 GB. Możemy też dostać od 500 zł zwrotu jeśli przy zakupie nowego telefonu zwrócimy swój poprzedni model Samsunga. Największy zwrot dochodzi nawet do 3600 złotych, czyli prawie całości ceny podstawowego S23! Obie promocje trwają tylko do 16 lutego, do godziny 19.00.