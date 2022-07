Chcesz mieć dysk o kolosalnej pojemności? Seagate obiecuje takie za rok

Jeśli chcesz mieć wszystkie swoje pliki w jednym miejscu, zapowiedziane dyski od Seagate zapewnią Ci na nie olbrzymią przestrzeń.

Seagate zapowiada na połowę 2023 roku nową generację dysków HDD typu HARM (zapis magnetyczny wspomagany termicznie). Co zwraca uwagę, to kolosalna pojemność, wynosząca 30 TB. To ilość miejsca, która pozwoli Ci przechować na nim tysiące zdjęć i dziesiątki filmów w jakości 4K. Bez problemu znajdzie się tam również miejsce dla pokaźnej kolekcji gier. Producent na tym jednak nie planuje kończyć - zapowiada dążenie do stworzenia dysków mających pojemność nawet 50 TB lub więcej.

Jak powiedział jeden z szefów Seagate, David Mosley, w chwili obecnej trwają prace nad usprawnieniem technologii HARM. A na czym polega jej działanie? Tu pozwolę sobie zacytować ze strony Seagate:

"HAMR korzysta z nowego rodzaju technologii magnetycznej na każdym dysku, co pozwala na zmniejszenie rozmiarów bitów danych i zwiększa gęstość zapisu przy jednoczesnym zachowaniu stabilności magnetycznej i termicznej. Następnie, aby zapisać nowe dane, mała dioda laserowa dołączona do każdej głowicy zapisującej na chwilę podgrzewa mały punkt na dysku, co pozwala głowicy zapisującej na zmianę polarności magnetycznej pojedynczego bitu, umożliwiając w ten sposób zapis danych. Każdy bit jest podgrzewany i schładzany w ciągu nanosekundy, dzięki czemu laser HAMR nie wpływa na temperaturę dysku lub na ogólną temperaturę, stabilność czy niezawodność nośnika".

Najpierw dyski nowej generacji otrzymają klienci korporacyjni, zwłaszcza związani z centrami danych. Potem jednak mają zostać udostępnione powszechnie, a więc prędzej czy później zawitają pod strzechy. Jak się można spodziewać - tanio nie będzie.

Źródło: WCCF Tech, Seagate