Chcesz mieć najmniejsze ramki w telefonie? No to wydasz grube tysiące na najnowszy flagowiec Apple

Era telefonów z minimalnymi ramkami - przynajmniej w tzw. mainstreamie - rozpoczęła się wraz z wejściem na rynek iPhone'a X w 2017 roku. Już wtedy wytłumaczeniem dla unikalnego i kontrowersyjnego designu był własnie "olśniewający, bezramkowy wyświetlacz". Ze względu na to wprowadzony został notch i zmniejszono ramki wokół ekranu - w tym zniwelowano tzw. "brodę", czyli dolny bezel urządzenia.

Od tego czasu Apple oraz konkurencja prześcigają się w wyścigu o najmniejsze ramki. Samo Apple też poczyniło sporo kroków, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ramki w swoich urządzeniach - czy to w iPhonie 13 zauważalnie zmniejszyło rozmiar notcha, czy też stopniowo zmniejszała grubość pozostałych ramek.

Aktualnie najmniejszymi ramkami może pochwalić się wcale nie produkt od Apple, ale firmy, którą nieraz nazywa się chińskim Apple - czyli Xiaomi. Najnowszy flagowiec producenta, Xiaomi 13, może pochwalić się grubością czarnej obwódki wyświetlacza wynoszącą jedynie 1,81 mm, co przekłada się na na 93% współczynnik ekranu do wielkości urządzenia. Dla porównania, ten współczynnik dla iPhone'a 14 Pro Max wynosi jedynie 88% a dla iPhone'a 14 - 86%.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo