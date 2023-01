Chcesz płacić bezstykowo dzięki Xiaomi Pay? Z tymi urządzenia to dziecinnie proste

Płatności zbliżeniowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzięki swojej wygodzie i szybkości korzystania. Dzięki Xiaomi naszą kartę płatniczą możemy mieć także na nadgarstku.

Xiaomi jest jedną z najpopularniejszych marek w Polsce, z coraz bardziej rozwijającym się katalogiem produktów oraz wieloma fanami. Jednym z segmentów, w który coraz śmielej wchodzi firma jest rynek smartbandów i smartwatchy.

Zapewne najważniejszą zmianą, którą Xiaomi wprowadziło ostatnio do produkowanych przez siebie akcesoriów na nadgarstek, jest dołączenie modułu NFC. Pojawił się on po raz pierwszy w opasce Xiaomi Band 6 NFC, aby później wejść także do smartwatchy firmy - Xiaomi Watch S1 oraz Watch S1 Active. Niestety najnowsza seria smartbandów Xiaomi - Band 7 oraz Band 7 Pro - nie jest już wyposażona w NFC, jednak co jakiś czas słyszymy też głosy o możliwej premierze jeszcze jednej wersji wyposażonej w tę funkcję.

Obecność NFC w zegarku jest bardzo popularna dzięki temu, że umożliwia płacenie zbliżeniowe prosto z naszego nadgarstka. Dzięki funkcji Xiaomi Pay możemy w każdej chwili, nawet nie mając przy sobie telefonu czy portfela, zapłacić za potrzebne nam zakupy. Sama funkcja jest też niesamowicie prosta do włączenia, gdyż wymaga po prostu połączenia z aplikacją Mi Fitness, którą i tak musimy posiadać aby w pełni wykorzystywać potencjał naszych smartwatchy i smartbandów od Xiaomi.

Same płatności zbliżeniowe w opaskach sportowych i inteligentnych zegarkach są bardzo wygodne, a ich popularność potwierdza też coraz bardziej zwiększająca się liczba banków, które umożliwiają nam włączenie tej funkcji. W tym artykule stale aktualizujemy listę instytucji finansowych, które obsługują Xiaomi Pay. Warto jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej usługi musimy spełniać jeden dodatkowy warunek - karta przypisana do płatności w zegarku musi być wydana przez Mastercard. Niestety Visa nie jest jeszcze obsługiwana - może zmieni się to w przyszłości.

Jednak już w tym momencie wiele osób może mieć dostęp do tego niezwykle wygodnego sposobu płatności. jeśli więc szukacie aktualnie smartbanda lub smartwatwcha od Xiaomi, warto zwrócić uwagę szczególnie na modele, które obsługują właśnie Xiaomi Pay. W tym momencie są to te urządzenia: