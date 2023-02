Chcesz pogadać z SI? Nie musisz zapisywać się do ChatGPT

Sztucznymi inteligencjami ostatnio obrodziło. Jeśli chcesz przetestować jedną z nich, nie musisz się nigdzie rejestrować ani płacić.

Konwersacyjne chatboty robią ostatnio furorę. O ChatGPT pisaliśmy już wiele razy, podobnie o integracji bota z Bing, a także pracami Google i Baidu nad własnym rozwiązaniem. Niespodziewanie dołączył do tego kolejny deweloper - You.com. Jest to niezależny silnik wyszukiwania, który zaprzągł własną SI do pracy - YouChat. Miało to miejsce 15 lutego, a więc to bardzo świeża sprawa. Co od razu zwraca uwagę - tutaj rozmawiamy nie tylko tekstowo, ale mamy także grafiki, wykresy, a nawet fragmenty kodu w odpowiedziach.

Jak to działa? Po przejściu na stronę You.com należy kliknąć opcję Introducing YouChat, talk to it here. Przechodzimy na stronę przypominającą wyniki wyszukiwania Google, ale wita nas SI. Otrzymujemy przykładowe pytania oraz okienko, w którym możemy wpisać swoje pytanie. Moje pierwsze dotyczyło języka polskiego. A oto odpowiedź:

Fot.: H Tur/PC World

Ale czy w naszym języku obsługa jest perfekcyjna? Niekoniecznie. O ile z większością rzeczy radzi sobie dobrze, o tyle czasem nie rozumie pytania. Przykład poniżej.

Fot.: H Tur/PC World

Ciekawą funkcją jest możliwość generowania obrazów. Chociaż YouChat samodzielnie ich nie tworzy, korzysta w tym celu z innych botów, które można wybrać z rozwijanej listy.

Fot.: H Tur/PC World

Fot.: H Tur/PC World

Ogólnie całość wypada dość przyjemnie i jeśli nie tylko chcesz czytać o chatbotach, ale także przetestować je w praktyce - przejdź po prostu na tę stronę.

Źródło: PC World, własne