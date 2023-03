Chcesz poznać dalsze losy bohaterów The Last of Us? Zrobisz to za około 100 zł

To już koniec The Last of Us na HBO Max. Przynajmniej na razie. Możemy jednak poznać dalsze losy bohaterów, dzięki grze The Last of Us PART II na konsolach PS4 i PS5. Można ją kupić za około 100 zł.

Wraz z premierą 9 odcinka serialu The Last of Us, końca dobiegł cały 1 sezon serialu. Opowieść kończy się dokładnie tam, gdzie kończyła się pierwsza część gry. To, że powstanie kolejny sezon jest już pewne. Tak samo jak pewne jest to, że na jego premierę będziemy musieli czekać dość długo. Jeśli jednak nie grałeś dotąd w grę, na podstawie której powstał serial, i nie chcesz długo czekać na poznanie dalszych losów bohaterów, nic nie stoi na przeszkodzie.

The Last of Us PART II zostało wydane na konsole PS4 w 2020 roku. Akcja gry toczy się na 5 lat po wydarzeniach znanych z pierwszej odsłony serii. Tym razem mamy do czynienia z dwiema głównymi bohaterkami, dobrze znaną nam Ellie oraz Abby, czyli całkowicie nową postać. W grze oczywiście pojawia się także Joel. Aktualnie gra jest dostępna na konsolach PS4 i PS5. W wielu sklepach możemy kupić pudełkowe wydanie w kwocie oscylującej wokół 100 zł.

Wszystkie powyższe oferty dotyczą polskiej wersji językowej.

