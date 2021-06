Chcesz pracować w IT? Kariera nie tylko dla programistów

Świat IT kusi wysokimi zarobkami i odpornością na kryzysy. Nowe oferty pracy pojawiają codziennie, a pracodawcy często umożliwiają pracę zdalną w elastycznych godzinach. Chcesz wejść do IT, ale nie masz doświadczenia lub myślisz, że to nie dla Ciebie? A może chcesz rozwinąć swoje kompetencje w ramach branży? Możesz się zdziwić, jakie to łatwe.

Kto może zrobić karierę w IT?

Nie tylko programiści. Myśląc o tej branży raz na zawsze porzućmy stereotyp specjalisty IT kodującego z dala od interakcji z ludźmi. Ale...IT to także programiści. Nie zapominamy o ciągle rozwijających się i stale potrzebnych językach programowania oraz ich ekspertach. Jednak projekty tworzą multidyscyplinarne zespoły, przez co do IT mają wstęp osoby łączące technologię ze światem biznesu, analitycy, testerzy i designerzy. Wachlarz pożądanych kompetencji jest naprawdę szeroki, a różnorodność stanowisk w IT jest wciąż dla wielu osób zaskakująca. Branża IT jest także otwarta dla specjalistów, którzy chcą rozwijać posiadane już umiejętności i zacząć nową ścieżkę kariery lub poszerzyć już istniejącą.

Jakie kompetencje do IT?

Kreatywność i zmysł estetyczny

Może się wydawać, że w IT nie ma miejsca na kreatywność i artystyczne zdolności. Nic bardziej mylnego. Każdy z nas lubi przecież estetyczne strony internetowe, aplikacje, formularze. Oczywiście to, co piękne, musi być jednocześnie użyteczne i intuicyjne dla użytkownika. Za funkcjonalnymi i czytelnymi rozwiązaniami stoją specjaliści UX. Liczba mnoga nie jest tu przypadkowa. Jest to naprawdę rozwinięta gałąź. UX i UI Designer, UX Writer, Analyst czy Researcher to eksperci łączący psychologię, grafikę i analitykę ze światem IT. Dzięki nim doświadczenia użytkownika są tylko pozytywne. Pierwszy punkt dla niekodujących!

Zarządzanie zespołem i planowanie projektów

Osoba, która nie boi się konfliktów, umie słuchać innych, z umiejętnościami mediatora, otwarta oraz chętnie wspierająca rozwój innych. Nie brzmi jak specjalista IT? Obalamy kolejny mit. W projektach technologicznych potrzebne są oczywiście osoby, które będą nimi zarządzać. Niezbędne są tutaj wysokie umiejętności komunikacyjne oraz doskonała organizacja pracy. Takim specjalistą jest np. Scrum Master. Planowanie projektów, dbanie o jak najbardziej efektywną pracę i zrozumienie potrzeb członków zespołu - to niektóre z jego obowiązków. W tym zawodzie to znowu nie kodowanie jest najważniejsze! Nie musisz umieć programować, wystarczy jeśli rozumiesz czym zajmuje się Twój zespół.

Analityczne myślenie i trafne wnioskowanie

Każdy z nas codziennie produkuje dane, niektórym płaci się za ich sprawne wykorzystywanie (naprawdę dużo). Analitycy danych to prawdziwi mistrzowie. I tak się o nich mówi! Wymaga się od nich dostrzegania szerokiego kontekstu, precyzyjnych analiz oraz umiejętnego wyciągania z nich wniosków. Dobrze przetworzone i zaprezentowane dane usprawniają pracę wielu działów nowoczesnej firmy. Dzięki specjalistom Data Science i Business Intelligence z gigabajtów danych i wyciągniętych z nich wniosków można przewidywać trendy, usprawniać i automatyzować pracę wielu działów nowoczesnej firmy.

Dostrzeganie szczegółów i skrupulatność

Co z tymi, którzy lubią szukać dziury w całym? To testerzy! Prawdziwi detektywi branży IT. A tak całkiem poważnie - to specjaliści pełniający naprawdę istotną rolę w zespole deweloperskim. Eksperci odpowiedzialni za sprawdzenie prawidłowego działania produktu muszą myśleć nieszablonowo oraz zwracać uwagę na detale. To także osoby asertywne, które lubią kontakt z ludźmi i nie boją się przekazywać złych wieści. Zawód testera często bywa furtką do świata IT, dla osób, które jak dotąd nie były z nim związane.

Organizowanie pracy, otwartość i praca z ludźmi

Świat IT to nie tylko wielkie korporacje i duże projekty. To także obsługa stron internetowych, prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych, tworzenie prostych baz danych czy obsługa klientów. Kto zajmuje się tym wszystkim, gdy przedsiębiorcy brakuje czasu? Wirtualna asystentka (lub wirtualny asystent)! To praca dla osób kreatywnych, otwartych i ceniących ciągły rozwój. Tworzenie silnej marki osobistej, copywriting, SEO - to tylko niektóre z zadań coraz częściej poszukiwanych wirtualnych pracowników. Kolejny punkt dla nie-programistów!

Umiejętności logiczno - analityczne

Skoro o programistach mowa...To ciągle najliczniejsza grupa wśród specjalistów IT, stanowiąca ponad 50% branży. Najbardziej poszukiwani deweloperzy to ci z wszechstronną wiedzą, znający dodatkowe technologie. Co z tego wynika? Dobry programista musi po prostu lubić się uczyć i ciągle poszerzać swoje umiejętności. Rozwój technologii pędzi do przodu, dlatego to zawód dla osób, które nie stoją w miejscu. Programista to osoba z ogromem cierpliwości, która wie jak i gdzie poszukiwać rozwiązań. Umiejętności logiczno - analityczne są niezbędne! Wybór języka to rzecz drugorzędna - niezależnie od tego programiści nie narzekają na brak ofert pracy.

Od czego zacząć?

Samodzielne poszukiwanie własnej ścieżki może być trudnym i żmudnym zadaniem. Ilość specjalizacji kusi, aby uczyć się wszystkiego po trochu. Jednak losowy dobór technologii lub podążanie tylko za zarobkami może być jedynie stratą czasu. Dobrym pierwszym krokiem jest kontakt z doradcami. Future Collars to nowoczesna szkoła online z jedną z najszerszych ofert na rynku z kursami zawodowymi dla IT. Oferuje bezpłatne konsultacje, podczas których doradcy udzielają wsparcia w wyborze idealnie dopasowanego kursu, a także w razie potrzeby pomagają w uzyskaniu dofinansowania. Sprawdź na: www.futurecollars.com

Jak się uczyć i rozwijać posiadane kompetencje?

Najlepiej z ekspertami - praktykami! Future Collars proponuje kursantom pełne wsparcie doświadczonych mentorów, którzy są dostępni podczas lekcji na żywo, dyżurów na czacie, a także konsultacji 1:1. Wszystkie lekcje na żywo są nagrywane i udostępniane na platformie, która jest dostępna dla kursantów 24/7. Język angielski w IT jest niezbędny, dlatego kursanci otrzymują pakiet 100 lekcji English for IT powered by EKLEKTIKA. Pierwsze projekty do portfolio tworzone są już podczas kursu, dlatego uczestnicy nie muszą martwić się o swoje CV. Start kariery wspiera także doświadczona rekruterka, która pomaga kursantom w poszukiwaniach pracy i przygotowaniu do procesu rekrutacji.

Jak widać możliwości w świecie IT jest naprawdę wiele. Przy tempie rozwoju tej branży możemy wierzyć, że będzie ich coraz więcej. Różnorodność stanowisk i rozległe działania umożliwiają wstęp specjalistom z kompetencjami z zakresu wielu dziedzin. Dzięki elastycznej nauce zdalnej podczas intensywnych bootcampów wejście do świata technologii nie musi znajdować się już w sferze marzeń, a w realnych planach rozwoju kariery.