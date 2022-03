Chcesz sprawdzić Cyberpunk 2077 za darmo? Masz na to ostatnią szansę

Każdy, kto chciałby sprawdzić za darmo Cyberpunk 2077 musi się pospieszyć.

Miesiąc temu CD Projekt RED dość niespodziewanie ogłosił live stream, podczas którego poznaliśmy szczegóły dotyczące aktualizacji Cyberpunk 2077 na konsole nowej generacji oraz otrzymaliśmy patch 1.5, który naprawił masę błędów i niedoskonałości w grze Polaków.

Twórcy, chcąc wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie wśród graczy, którzy do tej pory sceptycznie podchodzili do Cyberpunk 2077 postanowili udostępnić darmową wersję demonstracyjną, która pozwala na 5 godzin rozgrywki. Nie jest to długi czas, jednak powinien chociaż w małym stopniu pozwolić na wyrobienie sobie własnej oceny na temat produkcji. Po tych pięciu godzinach możemy już stwierdzić, czy klimat Night City nam odpowiada czy jednak nie do końca.

Wszystko postępy, które poczynimy w trakcie gry w edycję próbną, w razie naszego zainteresowania i kupna gry zostaną przeniesione do pełnej wersji. Swoją przygodę będziemy mogli kontynuować w miejscu, w którym zakończyliśmy zabawę.

Trial działa do jutra, do 15 marca do godziny 17:00.

