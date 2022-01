Chcesz używać nowej funkcji na YouTube? Oto jak to zrobić

Przedstawiciele platformy YouTube udostępniają nową interesującą funkcję, która znacząco zmieni wygodę korzystania z aplikacji. Musisz spełnić tylko trzy proste warunki, żeby ją przetestować.

YouTube to platforma internetowa, która umożliwia bezpłatne oglądanie, umieszczanie, nadawanie na żywo, ocenianie i komentowanie filmów. Na dzień dzisiejszy jest to jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych na świecie. Nic więc w tym dziwnego, że twórcy dbają o stałe udoskonalanie funkcji i możliwości portalu. Tym razem zdecydowali się wprowadzić do testów rozszerzenie znane pod nazwą Inteligentne pobieranie. Funkcja ta umożliwia oglądanie zestawu filmów w trybie offline.

Według szczegółów przedstawionych przez przedstawicieli platformy YouTube, w ramach testów będzie możliwe pobieranie 20 filmów tygodniowo. Co ciekawe, to nie testerzy będą wybierać co chcą oglądać, a algorytm. Urządzenie z pobraną aplikacją prawdopodobnie przeanalizuje historię oglądania i na jej podstawie pobierze najlepiej dobrane treści. Pojawią się one w zakładce Biblioteka > Pobieranie. Poza tym funkcja posiada także wbudowany system alertów, który powiadomi użytkowników, gdy zabraknie im miejsca na smartfonach.

Niestety, na ten moment funkcja jest jedynie w fazie testów. Oznacza to, że tylko użytkownicy, którzy zgłoszą taką chęć będą mogli ją wypróbować. Całe szczęście jest to bardzo proste, jedynie trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, należy znajdować się na terenie Europy. Po drugie, konieczne jest posiadanie subskrypcji YouTube Premium. Ostatnia zasada wydaje się najłatwiejsza do spełnienia, otóż wymagane jest pobranie aplikacji YouTube na urządzenie z systemem Android. Jeżeli spełniasz wszystkie warunki wystarczy, że klikniesz Profil > Ustawienia > Wypróbuj nowe funkcje. Następnie wybierz interesujący Cię zakres i wybierz Wypróbuj. Oferta ważna tylko do 14 lutego!