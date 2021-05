Chcesz zabrać drona na wakacje? O tym musisz pamiętać

Wiele wskazuje na to, że w tym roku będziemy mogli (z pewnymi ograniczeniami) wyjechać na wytęsknione wakacje. Zdjęcia i filmy z urlopu są świetną pamiątką. Musimy jednak pamiętać o tym, że chcąc zabrać ze sobą drona, należy mieć świadomość prawnych ograniczeń co do jego użytkowania na terytorium danego kraju.

Spis treści

Co prawda do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, jednak w przypadku niektórych miejsc wymagane będą dodatkowe dokumenty i specjalne pozwolenia. Od 31 grudnia 2020 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują zunifikowane zasady dotyczące korzystania z dronów. A jak to wygląda w przypadku innych Państw, które Polacy najchętniej obierają jako cel swoich wakacyjnych podróży?

Kraje Unii Europejskiej

Chcąc pilotować drona ważącego więcej niż 250 g, lub takiego, który jest wyposażony w kamerę, wymagane są odpowiednie uprawnienia. Dzięki temu, że aktualnie w Polsce obowiązują takie same przepisy jak w innych krajach Unii, respektowane są dokumenty wystawione w naszym kraju. O tym, w jaki sposób można przejść kurs i uzyskać uprawnienia pisaliśmy w oddzielnym materiale.

Warto w tym miejscu wspomnieć o jednym przypadku. Chodzi o Watykan. Co prawda nie należy on do Unii Europejskiej, jednak większość osób odwiedzających Rzym, chce także zobaczyć to państwo-miasto. W Watykanie obowiązuje całkowity zakaz latania dronami dla zwyczajnych osób.

Albania

Jednym z krajów, które stają się hitem wśród Polaków jeśli chodzi o kierunek urlopowy w 2021 roku jest Albania. Ten kraj nie wprowadził restrykcyjnych obostrzeń w związku z pandemią. Przy wjeździe na teren Albanii nie jest wymagane posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa a także nie trzeba poddać się kwarantannie. Prawo dotyczące pilotowania bezzałogowych statków powietrznych także jest dość łagodne. Mówimy oczywiście o lotach rekreacyjnych.

Albania źródło: Pixabay.com

W jakich warunkach możemy latać bez żadnych dodatkowych pozwoleń?

Latanie dronem w odległości 5.5 km od lotnisk jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie lądują ani nie startują żadne samoloty. W bezpośredniej bliskości lotnisk pilotowanie drona jest zabronione.

Drony muszą być utrzymane w odległości minimum 30 m od ludzi i nie wolno latać nad miejscami, w których znajduje się większa liczba osób (np. plaże, zgromadzenia, wydarzenia sportowe).

Można pilotować tylko w ciągu dnia na wysokości nie większej niż 120 m.

Należy szanować prywatną własność, nie latając w okolicy domów oraz podwórek.

Zakaz latania na obszarach objętych pożarem. W przypadku naruszenia tej zasady, samoloty gaśnicze są uziemione uniemożliwiając akcję ratowniczą.

Nie wolno latać w miejscach działań policji i w okolicy miejsca wypadku.

Egipt

Zgodnie z egipskim prawem latanie dronem na terenie tego kraju nie jest zakazane. Wymagane jest do tego jednak pozwolenie od Egipskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uzyskanie takowego dla lotów rekreacyjnych jest tak na prawdę bardzo trudne i rzadko się zdarza, aby użytkownik otrzymał taki dokument.

Maroko

Jeszcze większe restrykcje związane z dronami są na terenie Maroka. Zgodnie z prawem Marokańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (DCA), drony na terenie tego kraju są zabronione. W przypadku podróży do tego państwa zostawmy swój sprzęt w domu, ponieważ przy próbie przewiezienia drona może on zostać skonfiskowany przez Urząd Celny.

Turcja

W Turcji także nie jest łatwo o bezproblemowe pilotowanie drona. Chcąc latać maszyną o wadze przekraczającej 500 g, należy zarejestrować się jako pilot w Tureckim Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jednak dotyczy to tylko obywateli tego kraju.

Obcokrajowcy mogą uzyskać pozwolenie, jednak wiąże się to z koniecznością otrzymania od tureckiego DGCA potwierdzenia swoich uprawnień. W innym wypadku, brak odpowiednich dokumentów może skutkować konfiskatą drona.

W każdym przypadku, kiedy zabieramy ze sobą drona należy też pamiętać o tym, żeby latać odpowiedzialnie. Bezpieczeństwo jest tutaj kluczowe i warto zapoznać się z ogólnymi zasadami pilotowania bezzałogowych statków powietrznych po to, aby po prostu cieszyć się dobrą zabawą i pamiątkami w postaci zdjęć i filmów z wakacji.