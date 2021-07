Chcesz zarobić 10 mln dolarów? To proste - wskaż hakera

Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę dla osób, które pomogą w identyfikacji przestępców przeprowadzających cyberataki na USA.

Ostatnie miesiące przyniosły nam zaostrzenie cyberwojny pomiędzy USA a Chinami. Liczba ataków jest kolosalna, a wiele z nich wymierzonych było w cele strategiczne, istotne dla funkcjonowania USA. Dlatego Departament Stanów Zjednoczonych postanowił postawić na proaktywną metodę ochrony przed cyberprzestępcami. W tym przypadku oznacza to pomoc społeczeństwa. Obiecano nagrody sięgające nawet 10 milionów dolarów dla każdego, kogo informacje pozwolą dotrzeć do cyberprzestępców. Jak czytamy w ogłoszeniu:

Naruszenia ustawy Computer Fraud and AbuseAct (CAFA) mogą obejmować przesyłanie gróźb wymuszeń w ramach ataków ransomware; celowy nieautoryzowany dostęp do komputera lub przekroczenie autoryzowanego dostępu, a tym samym uzyskanie informacji z dowolnego chronionego komputera powodując świadomie transmisję programu, informacji, kodu lub polecenia, a w wyniku takiego postępowania celowo wyrządzając szkody bez upoważnienia chronionemu komputerowi

Czy akcja ma szanse powodzenia? Eksperci raczej w to wątpią - informacje takie mają wrażliwy charakter, a wiedza o nich może wskazywać na powiązania z przestępczością zorganizowaną osoby zgłaszającej. Departament zdaje sobie z tego sprawę, dlatego stworzył dedykowany kanał w... dark webie, gdzie można swobodnie komunikować się z władzami USA. A osoby nagrodzone otrzymają wynagrodzenie w kryptowalucie. Czy będzie to skuteczne? To pokaże czas.

Zobacz również:

Źródło: BitdefenderGrafika: Burst/Pexels