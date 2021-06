Chcesz zaszczepić się Pfizerem? Masz czas tylko do 1 lipca

Koncern Pfizer ogranicza dostawy swoich szczepionek do Polski, więc od 1 lipca będą niedostępne do szczepień kolejnych osób.

Jak poinformował niedawno prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) - Michał Kuczmierowski, koncern Pfizer wkrótce ograniczy dostawy swojego preparatu przeciw COVID-19 do Polski. Różnice wobec dotychczasowo otrzymywanych ilości dawek będą znaczne, bowiem obecnie do naszego kraju trafia tygodniowo około 2,5 – 2,2 miliona dawek, natomiast od 1 lipca będzie to aż o 1 milion dawek tygodniowo mniej.

W związku z zaistniałą sytuacją, postanowiono zabezpieczyć posiadane obecnie oraz dostarczone w najbliższym czasie szczepionki Pfizera na poczet powtórnych iniekcji osób, które już przyjęły pierwszą dawkę preparatu tego producenta. Oznacza to, że osoby planujące zaszczepić się tym konkretnym preparatem po raz pierwszy, muszą bardzo się spieszyć.

Brak Pfizera od 1 lipca

Nowe rozporządzenie dotyczące szczepionek firmy Pfizer wejdzie w życie od 1 lipca, czyli od momentu oficjalnego zmniejszenia dostaw substancji do Polski. Do tej pory, proces rejestracji oraz zaplanowanych dotychczas szczepień będzie przebiegał bez zmian. Źródło x3Pixabay Tym sposobem, osoby chcące zaszczepić się po raz pierwszy szczepionką Pfizera mają jeszcze na to ostatnią, przynajmniej jak na razie, szansę. Jeśli bowiem do tej pory uda im się zapisać na szczepienie i znaleźć wolny termin na przyjęcie substancji Pfizera, do dołączą do grona osób zaszczepionych tą substancją. W przeciwnym wypadku, pacjenci będą zmuszeni wybrać szczepionkę innego producenta lub poczekać na wznowienie szczepień Pfizerem, o ile takowe nastąpi w nadchodzących tygodniach.

