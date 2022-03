Chcesz zobaczyć, jak to jest mieć RTX 3080? Tanio nie będzie

Nvidia wprowadziła nowy abonament do usługi GeForce NOW. To opcja korzystania przez miesiąc z GeForce RTX 3080.

GeForce NOW to świetne rozwiązania dla osób, które chcą grać w najnowsze tytuły, ale nie mają dobrego sprzętu. Usługa okazała się hitem i cieszy dużą popularnością na całym świecie. Karta RTX 3080 pojawiła się w usłudze pół roku temu, ale była dostępna w Europie dopiero od stycznia. Sześciomiesięczny dostęp do usługi kosztował 490 złotych. Teraz postanowiono dodać do tego również miesięczny abonament. Kosztuje 99 zł. Subskrybenci planu Founders mogą liczyć na 10% zniżki decydując się na abonament RTX 3080 oraz zachowują możliwość powrotu do dotychczasowej subskrypcji w ramach przywileju „Founders for Life”. Osoby mające sześciomiesięczny abonament RTX 3080 zyskują jeden miesiąc gratis.

Do spóbowania abonamentu może zachęcić fakt, że biblioteka gier w usłudze GeForce NOW została powiększona o kolejne tytuły: Buccaneers!, Distant Worlds 2, Ironsmith Medieval Simulator, Bus Driver Simulator, Martha is Dead, Survival Quiz CITY oraz rozszerzenie do Assassin's Creed: Valhalla pod tytułem Świt Ragnaroku. Produkcje te będą dostępne w momencie ich premiery na Steam. DLC do AC jest już obsługiwane.

Zobacz również:

Fot. Nvidia

Źródło: GeForce