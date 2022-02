Chciał przechytrzyć Apple, teraz zapłaci miliony!

Próba oszukania Apple nigdy nie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o kwocie miliona dolarów!

Obywatel Chin został skazany na 26 miesięcy w więzieniu za udział w działalności, której celem było wyłudzenie znacznej kwoty od amerykańskiego giganta. Jego operacja przebiegała zgodnie z planem do momentu, w którym nie został złapany.

Trzydziestodwuletni Haiteng Wu, mieszkający w McLean w amerykańskim stanie Wirginia brał udział w procederze przez około trzy i pół roku. Razem z innymi osobami, które z nim współpracowały, otrzymywał partie zniszczonych i podrobionych smartfonów z Hong Kongu, które posiadały jednak numery seryjne oraz IMEI, pokrywające się z faktycznymi urządzeniami Apple, które wciąż obejmowała gwarancja.

Następnie, posługując się fałszywymi nazwiskami, wysyłali oni te smartfony do producenta twierdząc, że ich iPhone'y nie działają i żądając wymiany w ramach gwarancji. Po otrzymaniu nowych urządzeń, wysyłali nowe iPhone'y do innych krajów, m.in. z powrotem do Hong Kongu.

Nie wiemy, czy bardziej dziwi nas odwaga Haitenga Wu, aby podjąć się takiego działania, czy odpowiedzi Apple, które dało się na to złapać. Przez blisko trzy i pół roku działalności udało mu się wyłudzić w ten sposób urządzenia o łącznej wartości blisko miliona dolarów. Ostatecznie został aresztowany w grudniu 2019 roku, a w maju 2020 roku uznany winnym. Wczoraj natomiast wybrzmiał ostateczny wyrok, który do czasu spędzonego za kratkami dołożył 987 tysięcy dolarów, które Wu musi zapłacić w ramach odszkodowania oraz konfiskatę takiej samej kwoty.

