Chciał sprzedać PS5, został postrzelony

PS5 nadal jest towarem deficytowym. W fabrykach brakuje części, co skutkuje brakiem konsol w sklepach. Sony stara się jak może, aby zapewnić odpowiednią ilość urządzeń, jednak popyt jest tak duży, że przerasta on aktualne możliwości produkcyjne.

19-letki Amerykanin, mieszkaniec stanu Teksas chciał sprzedać swój egzemplarz PS5. Po umówieniu się na miejscu transakcji okazało się, że rzekomy kupiec rzeczywiście chce zostać posiadaczem konsoli, ale niekoniecznie chce za nią zapłacić.

Zobacz również:

Portal ABC13 podaje, że napastnik wyciągnął broń chcąc zastraszyć młodego chłopaka i ukraść konsolę. Nie do końca wiadomo jak potoczyła się cała sytuacja. Pewnym jest, że broń wypaliła. 19-latek z raną postrzałową trafił do szpitala. Na szczęście jego stan był stabilny.

This is horrible, friends. ???? A 19-year-old was meeting someone who expressed interest in buying a PlayStation 5 from him and ended up shot in northwest Harris County, deputies said. #abc13 #hounews https://t.co/cwYi5BV09j