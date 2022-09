Chciałbyś kupić Galaxy Watcha 5? Ta promocja może być na to idealnym momentem

Na stronie Samsunga pojawiła się właśnie nowa promocja. Oferta obejmuje smartwatche, które zadebiutowały na rynku podczas sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked.

Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro na promocji

W sierpniu tego roku Samsung zaprezentował światu nową serię flagowych smartwatchy. Oprócz podstawowych modeli Galaxy Watcha 5 producent pokazał także wariant Pro, który wyróżnia się mocniejszą baterią oraz solidniejszymi materiałami wykonania.

Na początku września rozpoczęła się promocja, która obejmuje wszystkie wersje tegorocznych smartwatchy Samsunga. Zarówno przy zakupie podstawowego modelu zegarka, jak i droższego wariantu, otrzymamy zwrot gotówki w wysokości 200 zł. Sprawdźmy, czy ta promocja się opłaca i jak prezentują się ceny tych samych urządzeń w innych sklepach.

Czy ta promocja się opłaca?

Galaxy Watch 5, w rozmiarze 44 mm z łącznością LTE, kosztuje na stronie producenta 1699 zł. Jest to najdroższy spośród podstawowych modeli smartwatcha. Jeśli skorzystamy z opcji zwrotu gotówki, to ostateczna cena urządzenia wyniesie 1499 zł. Sprawdźmy, ile kosztuje to samo urządzenie w innych sklepach.

Ceny u innych dystrybutorów są niemal identyczne, a Galaxy Watch 5 prawie w każdym sklepie kosztuje 1699 zł. Oznacza to, że nowa promocja Samsunga faktycznie wyraźnie obniża kwotę jaką będziemy musieli zapłacić za urządzenie.

Jak skorzystać z promocji?

Skorzystanie z promocji jest niezwykle proste i aby to zrobić należy wykonać 3 kroki. Po pierwsze, zakupić smartwatch z serii Galaxy Watch 5 przed 18 września. Następnie, należy zgłosić się do promocji wypełniając formularz promocyjny dostępny pod tym linkiem. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na akceptacje naszego zgłoszenia oraz zwrot gotówki.

Pełen regulamin promocji znajdziecie na stronie producenta.