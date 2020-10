Chciałeś kupić GeForce RTX 3070? Musisz jeszcze poczekać

Osoby, które planują zakupić GeForce RTX 3070 muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem NVIDIA przełożyła premierę tego modelu o dwa tygodnie. Zamiast 15 października sprzedaż wystartuje 29 października. Powód? Duże, wręcz ogromne zainteresowanie tym modelem pośród klientów. A może NVIDIA chce więcej czasu na testy karty? Przypomnijmy, że przecież RTX 3080 miał na początku problemy ze stabilnością.

Spis treści

Graczu, musisz poczekać na GeForce RTX 3070

Najnowszy model wypadł bardzo dobrze pod kątem wydajności, jak i ceny. Dlatego też GPU cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Aby zapewnić należytą liczbę kart przedsiębiorstwo przesunęło sprzedaż aby wszyscy chętni mogli zdobyć swój egzemplarz. Czy tym razem ktoś poszedł po rozum do głowy? Miejmy nadzieję, że w tym przypadku nie będzie problemów z dostępnością kart. Co ciekawe, 28 października, a więc dzień przed startem sprzedaży GeForce RTX 3070, AMD ma zaprezentować karty Radeon RX 600.

NVIDIA się tłumaczy

Zieloni w swoim oświadczeniu faktycznie przyznali się do problemu z dostępnością RTX 3080 i RTX 3090. Przedstawiciele przedsiębiorstwa zasugerowali również, że najnowszy model ma być szybszy od RTX 2080 Ti. Zainteresowanie kartą nie jest więc przypadkowe. W końcu GPU ze średniej półki cieszy się ogromnym, jak nie największym zainteresowaniem wśród klientów. Z resztą, specyfikacja mówi sama za siebie. 5888 jednostek CUDA, 8 GB pamięci GDDR6. Do tego taktowanie na poziomie 1,5 GHz, które może być podkręcone do 1,73 GHz w trybie boost i przepustowość pamięci wynosząca 448 GH/s. Wygląda to bardzo dobrze. Dodajmy do tego cenę, która będzie oscylować w granicach 2359 złotych (w przypadku niereferentów cena może być nieco wyższa) i być może będzie to hit sprzedażowy.

Co z pozostałymi elementami specyfikacji GeForce RTX 3070? Karta w przypadku niereferentów zapewne będzie wymagała podpięcia dwóch 8-pinowych gniazd. Z kolei Founder Edition wyposażona jest w jedno, 12-pinowe gniazdo. Na śledziu znajdziemy HDMI 2.1, a także trzy DisplayPort 1.4a. Nowe GPU ze średniej półki od NVIDII ma zajmować dwa sloty. W przypadku referenta TDP karty ma wynosić 220 W. Dlatego też warto wyposażyć się w zasilacz oferujący minimum 650 W mocy.

Czy chodzi tylko o dostępność?

Niektórzy twierdzą, że GeForce RTX 3070 może mieć podobny do mocniejszego “brata” problem. Chodzi o kłopoty ze stabilną pracą. Przez kondensatory znajdujące się na PCB, które okazały się być nieodpowiednimi, mocniejszy RTX 3080 potrafił “wyrzucać” nas podczas gry do pulpitu. Na szczęście problem ten został szybko naprawiony za pomocą nowych sterowników. Dlatego też przesunięcie terminu premiery RTX 3070 może być spowodowane precyzyjniejszymi testami kart pod kątem ich wydajności w każdych warunkach. NVIDIA raczej nie chce “powtórki z rozrywki”.

Tak czy inaczej, karta ze średniej półki, która ma oferować wydajność podobną do droższego modelu RTX 2080 Ti będzie raczej łakomym kąskiem dla wielu osób. Połączenie stosunkowo dobrej ceny oraz odpowiednich wyników w grach sprawia, że niejeden gracz sięgnie po ten model.