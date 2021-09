Chcieliście kupić Xiaomi Civi? Mamy złe wieści!

Chiński producent w końcu powiedział, czy smartfon będzie dostępny poza granicami Chin.

Kilka dni temu informowaliśmy was o najnowszej pozycji w ofercie chińskiego producenta - Xiaomi Civi. Firma zdecydowała się już teraz wypuścić je na rodzimy rynek, jednak nie informowała o tym, kiedy trafi ono do innych państw.

Pytanie, dotyczące dostępności tego urządzenia na światowych rynkach wystosował portal Android Authority. Dzisiaj otrzymali oni odpowiedź bezpośrednio od chińskiego producenta. Z pewnością nie zadowoli ona jednak osób czekających na zakup smartfona.

Zobacz również:

Xiaomi Civi niestety nie pojawi się na żadnym z zagranicznych rynków. Produkt pozostanie dostępny jedynie dla mieszkańców Państwa Środka. Chińska firma w taki sposób odpowiedziała na zapytanie dziennikarzy. A szkoda.

Civi to smartfon, który po prostu świetnie wygląda. Na udostępnionych wcześniej grafikach możemy zobaczyć jego ciekawy design oraz dużą wyspę z aparatami. Na uwagę zasługuje też fakt, że jest on także bardzo płaski. Mierzy jedynie 6,98 mm grubości. Jest więc niewiele grubszy od Xiaomi Mi 11 Lite. Waży także zaledwie 166 gram. Urządzenie jest następcą serii Mi CC, więc charakteryzuje się bardzo wydajnym aparatem do selfie, który umieszczono w wycięciu przedniego ekranu oraz wieloma możliwościami portretowymi.

Niestety, mieszkańcy Europy i pozostałych państw będą musieli obejść się jedynie smakiem. Tak jak wspomnieliśmy, Xiaomi Civi pozostanie smartfonem dostępnym jedynie na terenie Chin.

Zobacz także: Gdzie kupić nowego iPhone 13? Sprawdzamy oferty popularnych sklepów [AKTUALIZACJA 28.09.2021]

Źródło