Chernobylite - "polski Stalker" właśnie zadebiutował na PS5 i Xbox Series X. Sprawdź, co się zmienia

Interesująca polska produkcja - Chernobylite, właśnie trafiła na PS5 i Xbox Series X/S. Na graczy czeka mnóstwo zmian i nowości, w tym znacznie ulepszona grafika. Co więcej, kupując pudełkowe wydanie przeznaczone na konsolę Sony możesz pomóc Ukrainie.

Chernobylite, często określane mianem "polskiego Stalkera", to jedna z najlepszych gier niezależnych 2021 roku. Po premierze na PC i konsolach PS4 oraz Xbox One przyszła wreszcie pora na debiut gry na nowej generacji. Chernobylite właśnie trafiło na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Chernobylite na PS5 i Xbox Series X/S - lista nowości i zmian

Na co mogą liczyć posiadacze najmocniejszych obecnie konsol na rynku? Przede wszystkim na znacznie ulepszoną oprawę audio-wizualną. Oprócz tekstur w wysokiej rozdzielczości twórcy przygotowali również dwa tryby graficzne - wydajności i jakości. Pierwszy z nich oferuje rozgrywkę w rozdzielczości FullHD i 60 klatkach na sekundę, drugi natomiast zapewnia rozdzielczość 4K, 30 kl/s. i wsparcie dla technologii ray tracing. Wersja na PS5 może liczyć również na pełne wsparcie dla funkcji kontrolerów DualSense, takich jak zaawansowane wibracje i adaptacyjne triggery.

Kupując Chernobylite w pudełkowej wersji na PS5 możesz pomóc ofiarom wojny (fot. The Farm 51)

Co więcej, wersja na PlayStation 5 doczekała się pudełkowego wydania, które zawiera dodatkowo drukowaną mapę zony, cyfrowy artbook oraz soundtrack z gry. Twórcy gry - polskie studio The Farm 51, postanowili również dołączyć do inicjatywy na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Tym samym kupując fizyczne wydanie Chernobylite na PS5 możecie nie tylko zapewnić sobie godziny znakomitej rozrywki, ale jednocześnie wesprzeć osoby poszkodowane przez wojnę.

Przypomnijmy, Chernobylite to przedstawiciel gatunku survival-horror, którego akcja toczy się w czarnobylskie Strefie Wykluczenia. Gra oferuje nam m.in. nieliniową opowieść, eksplorację świata, wymagające starcia oraz wyjątkowy system rzemiosła.

