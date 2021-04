Chernobylite - polski Stalker z datą premiery i zwiastunem

Chernobylite - polski survival horror inspirowany serią Stalker, właśnie otrzymał nowy zwiastun. Poznaliśmy również datę premiery gry.

Chernobylite to dzieło polskiego studia The Farm 51. Ta ciekawa produkcja powstaje już dość długo, ale wszystko na to wskazuje, że twórcy są gotowi przedstawić światu finalną wersję swojego dzieła. Jak właśnie poinformowali przedstawiciele The Farm 51 - Chernobylite zadebiutuje na PC i konsolach Xbox One (Xbox Series X / S we wstecznej kompatybilności) i PS4 (PS5 we wstecznej kompatybilności) już w lipcu tego roku. Na dokładny dzień premiery musimy jeszcze trochę poczekać, w zamian za to otrzymaliśmy efektowny zwiastun gry.

Chernobylite często nazywany jest "polskim Stalkerem" i to nie bez powodu. Dzieło The Farm 51 to pierwszoosobowy survival horror, utrzymany w konwencji science-fiction. Gra oferuje nam m.in. nieliniową opowieść, eksplorację świata, wymagające starcia oraz wyjątkowy system rzemiosła. Akcja Chernobylite przenosi nas do tzw. „Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia”, aby odwzorować ją jak najwierniej, przedstawiciele studia udali się tam osobiście. Przy zbieraniu odpowiednich materiałów i danych pomagała im fotogrametria – proces, który za pomocą zdjęć pozwala na odtworzenie rzeczywistych obiektów w trójwymiarowej, cyfrowej wersji.

Chernobylite jest obecnie dostępne w fazie "wczesnego dostępu" na platformie Steam. Jeśli zatem chcecie już teraz wskoczyć do rozgrywki, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Szczególnie, że ta wersja gry została właśnie wzbogacona o aktualizację "Final Stage", znacznie rozbudowującą rozgrywkę.

