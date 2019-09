Chernobylite - polski survivial horror z datą premiery!

Polskie studio – The Farm 51, ujawniło że gra Chernobylite już za miesiąc będzie dostępna dla wszystkich chętnych w Steam Early Access.

Studio The Farm 51 to autorzy m.in. Get Even. Polski zespół w kwietniu zeszłego roku zapowiedział ciekawy survival horror - Chernobylite. Po równo dwunastu miesiącach prac, autorzy zdecydowali się na zbiórkę w serwisie Kickstarter, która miała pomóc w rozwoju produkcji. Decyzja ta okazała się przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę", ostatecznie udało się zebrać ponad 200 tysięcy dolarów (twórcy prosili o 100 tysięcy). Już niebawem będziemy mogli sami się przekonać, czy zostały one dobrze spożytkowane.

Jak poinformowali dzisiaj przedstawiciele studia, już w przyszłym miesiącu - dokładnie 16 października, Chernobylite zadebiutuje w fazie Wczesnego Dostępu na platformie Steam. W dniu premiery otrzymamy dostęp do niewielkiego wycinka gry, obejmującego zaledwie osiem godzin rozgrywki. W kolejnych tygodniach i miesiącach, twórcy udostępniać będą kolejne fragmenty historii, postacie oraz lokacje, za pomocą darmowych aktualizacji.

Chernobylite to pierwszoosobowy survival horror, utrzymany w konwencji science-fiction. Gra ma nam zaoferować m.in. nieliniową opowieść, eksplorację świata, wymagające starcia oraz wyjątkowy system rzemiosła. Akcja gry Chernobylite przenosi nas do tzw. „Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia”, aby odwzorować ją jak najwierniej, przedstawiciele studia udali się tam osobiście. Przy zbieraniu odpowiednich materiałów i danych pomagała im fotogrametria – proces, który za pomocą zdjęć pozwala na odtworzenie rzeczywistych obiektów w trójwymiarowej, cyfrowej wersji.

Chernobylite na razie zmierza wyłącznie na PC. Pełna wersja gry zadebiutuje nie wcześniej niż w drugiej połowie 2020 roku. Twórcy ujawnili już wcześniej, że konsolowe wydania gry są w planach, ale ich premiera odbędzie się dopiero po zakończeniu prac na wersją PC.