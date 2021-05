Chia może wykończyć nowy dysk SSD w 40 dni

Z pewnością nie jest to dobra informacja dla osób, które chcą wykopywać tę kryptowalutę.

Najnowsza popularna kryptowaluta - Chia - nie wymaga mocy obliczeniowej procesora, a miejsca na dysku. Najlepiej szybkim dysku, czyli SSD. Jak się jednak okazuje, większość z nich nie jest przeznaczona do zapisywania i kasowania danych w takim tempie, jak robi to Chia. Dlatego już pojawiły się zgłoszenia od górników, których dyski po prostu "padły" i nadają się do wyrzucenia.

Każdy dysk SSD ma współczynnik TBW - jest to skrót od słów terabytes to writen i oznacza on całkowitą ilość danych, jaką można zapisać na nośniku. Przeciętny dysk konsumencki o pojemności 1 TB ma TBW określony na 600. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat można na nim zapisywać 300 GB danych dziennie. Dla Chia to zbyt mało - w ciągu 40 dni wykorzystuje cały TBW dysku SSD o pojemności 512 GB, przy większych jest znacznie lepiej - kopać kryptowalutę można przez 160 dni. Ponieważ zyski z Chia są póki co bardzo zadowalające górników, raczej nie zaprzestaną oni jej wydobywania, co z kolei oznacza rosnące zapotrzebowanie na dyski twarde i może powtórzyć się sytuacja jak z kartami graficznymi i Ethereum.

Być może unikniemy tego dzięki TeamGroup - producent wprowadza na rynek dyski stworzone specjalnie dla Chia, których TBW wynosi aż 12 000 TB. Pojawiły się na początku tego miesiąca, więc jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć cokolwiek na ich temat.

