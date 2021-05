Chińczycy stracili kontrolę nad rakietą. Nie wiadomo, gdzie i kiedy spadnie

Ważący kilkadziesiąt ton fragment rakiety krąży obecnie po orbicie Ziemi i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Miejmy nadzieję, że w oceanie, ale...

Chińczycy rozpoczęli budowę własnej stacji kosmicznej Tianhe. Główny moduł giganta bez większych problemów został umieszczony na orbicie okołoziemskiej, jednak komplikacje pojawiły się w drugim etapie misji.

Stacja Tianhe zapowiada się kosmicznie

Rakieta kosmiczna Długi Marsz 5B, która została wykorzystana do wyniesienia modułu Tianhe w przestrzeń kosmiczną miała po wykonaniu zadania wrócić na Ziemię. Konkretnie, te jej fragmenty, które nie ulegną spaleniu w kontakcie z atmosfera miały spaść do oceanu. Tak się jednak nie stało.

W związku z tym, wokół ziemi orbituje obecnie trzydziestometrowy, ważący wiele kilogramów fragment rakiety kosmicznej. Najgorsze jest jednak to, że nie tylko nie ma nad nim kontroli, ale nie wiadomo także, gdzie dokładnie on spadnie. W tym momencie lawiruje on bowiem na wysokości od 170 do 375 kilometrów nad ziemią i okrąża ją w ciągu 90 minut. Sprawia to, iż nie możliwe do przewidzenia jest dokładne miejsce, w którym szczątki rakiety spadną. Co więcej, nie wiadomo także kiedy to nastąpi, a naukowcy określają ten termin jako kilka – kilkanaście dni. Start rakiety i wyniesienie modułu Tianhe przebiegły bez komplikacji

Choć według obliczeń prawdopodobieństwo, że krążące żelastwo trafi człowieka jest jak jeden do biliona, to nie jest to wykluczone, a ostateczny rezultat poznamy dopiero, gdy fragmenty spadną.

