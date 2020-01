Chińczycy za pomocą inwigilacji wykrywają obywateli w piżamach

Chińskie władze zamierzają zawstydzać swoich obywateli, którzy wyszli z domu.

Oto właśnie co się dzieje, kiedy rząd wykorzystuje najnowszą dostępną technologię do oduczania swoich obywateli ich złych nawyków. Wielu mieszkańców dużych miast, a w szczególności posiadaczy mieszkań z pewnością nie raz wybrało się do sklepu osiedlowego po bułki na śniadanie w piżamie. W Chinach takie zachowanie jest codziennością, ale ostatnimi czasy okazało się, że według władz jest to niecywilizowane zachowanie.

Źródło: pcworld.com

Urząd miejski w Suzhou - niespełna 11 milionowym mieście postanowił zwalczyć chodzenie po miejskich chodnikach w piżamach. Aby zawstydzić swoich obywateli w poniedziałek rano Biuro Zarządzania Miastem Suzhou opublikowało zdjęcia siedmiu obywateli, którzy przechadzali się po mieście w piżamach. Fotografie zostały umieszczone na oficjalnym profilu miasta na portalu WeChat. Jak donosi chińska publikacja z The Paper po bardzo nieprzychylnym odbiorze post zniknął z sieci we wtorek rano.

Obrazy obywateli zostały zarejestrowane za pomocą kamer CCTV monitoringu miejskiego z wykorzystaniem AI, które jest w stanie rozpoznać twarze oraz połączyć je z nazwiskami obywateli Chin. Informacja ta została przekazana przez New York Times. Chińczycy bardzo aktywnie rozbudowują swoje systemy kamerowe, które jak widać idealnie sprawdzają się do inwigilacji w miejskim zgiełku. Szacuje się, że w chwili obecnej na terenie Chin znajdują się setki milionów kamer wyposażonych w funkcję rozpoznawania twarzy. Do końca 2020 roku władze państwa mają zamiar uruchomić ponad 600 milionów tego typu urządzeń.

Według władz miasta

Niecywilizowane zachowanie odnosi się do sytuacji, w której ludzie zachowują się i działają w sposób naruszający porządek publiczny, ponieważ brakuje im moralności publicznej

. Taki podpis znalazł się w poście umieszczonym na

Przypadek z Suzhou nie jest pierwszym razem, kiedy chińscy urzędnicy wykorzystali moc kamer CCTV wyposażonych w elementy sztucznej inteligencji, aby zawstydzić swoich obywateli. Wcześniej w taki sam sposób inwigilowano mieszkańców Shenzhen.

Źródło: cnet.com