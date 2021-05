Chińska rakieta Długi Marsz 5B spadła na ziemię

Fragment chińskiej rakiety Długi Marsz 5B, która powodowała w ostatnich dniach strach na całym świecie krążąc niekontrolowanie wokół Ziemi, w końcu spadła.

Jak donosiliśmy kilka dni temu, podczas ostatniej misji, mającej na celu wyniesienie w przestrzeń kosmiczną głównego modułu stacji kosmicznej Tianhe, stracono kontrolę nad rakietą nośną. Zamiast powrócić na ziemię i trafić do oceanu, trzydziestometrowy i ważący prawie 20 ton fragment rakiety zaczął koziołkować po orbicie okołoziemskiej.

fot. Getty Images

Rakieta o nazwie Daleki Marsz 5B poruszała się z taką prędkością, że w 90 minut okrążała ziemski glob i nikt nie miał kontroli nad tym gdzie raz kiedy wyląduje. Nic więc dziwnego, że na całym świecie zapanował strach przed tym, co może się wydarzyć, gdy rakieta w końcu spadnie.

Wielki Marsz 5B spadł w niedzielę nad ranem, o godzinie 4.15 czasu polskiego. Rakieta przebiła się przez atmosferę niedaleko Półwyspu Arabskiego, a fragmenty, które nie uległy spaleniu w tym procesie, spadły do Oceanu Indyjskiego w okolicach Malediwów. Na szczęście, wszystkie odłamki trafiły do wody i nikomu nie stała się krzywda.

Kolejna utrata kontroli

Miejmy nadzieję, że chińska agencja, stojąca za misją, która w tak niefortunny sposób się zakończyła (choć samo wyniesienie modułu było udane), wyciągnie wnioski z minionej sytuacji. W normalnych okolicznościach byłoby to oczywiste, jednak w tym przypadku takie nie jest.

Szczątki rakiety spadły w okolicy Melediwów

Wszystko dlatego, iż jest to już drugi z rzędu przypadek utraty przez Chiny kontroli nad powracającą na ziemię rakietą. Poprzednim razem również zakończyło się to bez ofiar, jednak cudem, bowiem część fragmentów spadła i spowodowała zniszczenia na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Już wtedy Chiny były krytykowane za stosowanie w rakietach technologii, nie zapewniającej dostatecznego poziomu kontroli, a tym samym bezpieczeństwa. Jak się jednak okazało, nikt się tym nie przejął i w rakiecie użytej w tym roku zastosowano te same rozwiązania. Jak będzie podczas kolejnych misi, zobaczymy.