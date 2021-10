Chiński Fold zaprezentowany. Oto Samsung Galaxy W22 5G!

Koreański producent zaprezentował nową odsłonę składanego Galaxy Z Fold3. Wygląda świetnie, ale jej nie kupisz!

Firma Samsung przyzwyczaiła nas już do wypuszczania limitowanych edycji swoich urządzeń. Od kilku lat możemy już zaobserwować stałe partnerstwo z marką Thom Browne, której efektem są specjalne odsłony składanych smartfonów z linii Galaxy Z Fold oraz Galaxy Z Flip.

Te urządzenia nie są jednak dostępne na jednym z największych rynków na świecie, czyli Chinach. Mieszkańcy Państwa Środka nie kupią jednak nie tylko wersji limitowanej, ale także zwykłego modelu Z Fold. Zamiast tego, koreański producent wypuszcza na ten rynek "inne" urządzenie, a mianowicie Samsunga Galaxy W22 5G.

Zobacz również:

Słowo "inne" celowo wzięliśmy w cudzysłów, bowiem W22 to po prostu Galaxy Z Fold3 z delikatnymi zmianami kosmetycznymi. Urządzenie dostępne jest w kolorze czarnym ze złotymi wstawkami. Możemy zobaczyć, że zawias został pokryty złotym materiałem, a na pleckach umieszczone zostało dodatkowe logo.

Jak możemy zobaczyć na zdjęciach, jego zestaw sprzedażowy jest także dużo bogatszy od klasycznego Folda. Już samo pudełko sugeruje, że mamy do czynienia z urządzeniem klasy premium. W środku znajdziemy także etui Flip z dołączonym rysikiem S-Pen.

Na pierwszy rzut oka w specyfikacji technicznej nie znajdziemy prawie żadnych różnic w porównaniu do klasycznego Galaxy Z Fold3. Za odpowiednio wydajną pracę odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 888, otrzymamy takie same aparaty, całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI. Główną różnicą jest zwiększona ilość pamięci operacyjnej. Chiński wariant posiada aż 16 GB pamięci RAM. Jest to więc o 4 GB więcej, niż jego światowa wersja.

Za tymi wszystkimi zmianami idzie także znacznie zwiększona cena. W Polsce Galaxy Z Fold3 w najtańszym wariancie kosztuje 8299 złotych. Mieszkańcy Chin za Galaxy W22 muszą zapłacić 16999 yuanów, czyli ponad 10 tysięcy złotych!

Zobacz także: Czy Galaxy Z Fold3 to jeszcze smartfon, czy już tablet?