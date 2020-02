Chiński, ośmiordzeniowy procesor x86 wchodzi na rynek

Chińczycy prezentują swój najnowszy układ x86 składający się z ośmiu niezależnych rdzeni. Czy AMD i Intel mają się czego bać?

Chińczycy robią ogromny postęp w zakresie rozwoju mikroprocesorów.

Zhaoxin - producent układów scalonych z siedzibą w Szanghaju wyprodukował właśnie nową serię procesorów x86 dedykowaną do komputerów domowych. Dla niezorientowanych w temacie czytelników Zhaoxin jest spółką joint venture pomiędzy VIA Technologies, a rządem miejskim Szanghaju. Łatwo domyśleć się, że konstrukcje tego chińskiego producenta bazują w dużej mierze na technologi VIA - firmy, która jakiś czas temu na dobre wycofała się z produkcji konsumenckich procesorów o architekturze x86.

Zhaoxin swoje początki zawdzięcza firmie Centaur Technology przejętej w 1999 roku przez VIA. Teraz po latach stagnacji na ryku chińskim pojawia się nowy procesor x86.

KaiXian KX-U6880A wydaje się być flagowym procesorem z nowej serii. Wszystkie układy KX-6000 bazują na architekturze LuJiaZui szczycąc się ośmioma rdzeniami i ośmioma wątkami. Całość zbudowana jest w oparciu o nieco przestarzały już 16 nm proces technologiczny FinFET o częstotliwości od 2,7 GHz do 3,0 GHz. Całość wykorzystuje płytkę BGA o rozmiarach 35 mm x 35 mm.

Niedawno na YouTube pojawił się procesor KX-U6780A w połączeniu z płytą główną C1888 w formacie mini-ITX. Układ ten posiada TDP na poziomie 70 W i wbudowany dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200. Całość jest dosyć nowoczesna technologicznie - nie zabrakło wsparcia dla DirectX 11, SATA III, USB 3.0, a nawet PCIe 3.0. Zastosowano także 8 MB pamięci podręcznej L2. To istotna informacja, ponieważ Chińczycy nie zastosowali pamięci podręcznej poziomu trzeciego.

Płyta C1888 została zbudowana przez Shenzhen Cjoyin Electronics i jest próbką inżynieryjną.

Jak wygląda wydajność nowego procesora z Chin? O dziwno nie jest źle. Układ z serii KX-6000 według producenta posiada wydajność na poziomie Intel Core i5-7400. To czterordzeniowy i czterowątkowy procesor z 2017 roku korzystający z architektury Kaby Lake.

Chińscy entuzjaści sprawdzili procesor w popularnych testach syntetycznych, które skutecznie zweryfikowały wydajność. W praktyce KX-6000 jest konkurentem dla Pentium'a G4600 i AMD FX-6300.

