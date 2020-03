Chiński producent samochodów Geely dostarczy kluczyki do auta za pomocą drona

Chińczycy znaleźli sposób na zakup auta w dobie pandemii koronawirusa.

Chiński producent samochodów Geely znalazł sposób na sprzedaż samochodów osobowych w czasach panującej pandemii koronawirusa. Najnowsza polityka wewnętrzna Geely zakłada dostarczanie kluczyków do nowego auta przy wykorzystaniu bezzałogowego statku powietrznego.

Źródło: geely.com

W Polsce mało kto kojarzy markę Geely, która nigdy nie oferowała swoich pojazdów w naszej dystrybucji, ale w Chinach jest to obecnie jeden z największych dostawców nowych samochodów osobowych. Firma podkreśla, że stosuje wszystkie możliwe środki ostrożności, aby chronić swoich pracowników oraz klientów przed zakażeniem wirusem COVID-19. Działania te polegają na dezynfekcji nowych samochodów oraz zastosowaniu dodatkowego ubrania ochronnego przez pracowników Geely. Nie brakuje jednak bardziej radykalnych metod. Chińczycy po raz kolejny postanowili siegnąć po bezzałogowe statki powietrzne.

Geely rozszerzyło swój system bezdotykowych dostaw o możliwość wysłania kluczyków do nowego auta bezpośrednio do domu lub miejsca pracy klienta. Posiadając kluczyki może on odebrać swój pojazd z jednej z wybranych lokalizacji bez konieczności kontaktowania się z pracownikami Geely.

Producent samochodów chwali się, że w lutym 2020 roku podczas pandemii koronawirusa sprzedał aż 10 tysięcy pojazdów za pośrednictwem sieci. Klienci, którzy zdecydowali się na zakup w większości nie odwiedzili wcześniej salonu dealera. To dosyć radykalny krok, ponieważ mało kto zdecyduje się na zakup nowego samochodu bez odbycia jazdy testowej.

Niestety podobne rozwiązanie nie może zostać obecnie wdrożone w Stanach Zjednoczonych oraz Europie ze względu na uwarunkowania prawne. Amerykanie obeszli jednak ten system umożliwiając odbiór auta za pomocą aplikacji. Tesla oferuje dostarczenie auta w wybrane miejsce i możliwość otwarcia za pomocą aplikacji. W środku samochodu znajdują się fizyczne kluczyki oraz protokół przekazania.

Źródło: cnet.com