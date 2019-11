Chiny chcą leczyć uzależnienie od gier i wprowadzają "godzinę policyjną" dla najmłodszych graczy

Chiński rząd chce walczyć z rosnącym uzależnieniem od gier wśród najmłodszych obywateli swojego kraju. W tym celu zamierza mocno ograniczyć dostęp do gier sieciowych.

Chiny to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się technologicznie krajów na świecie. Od lat rośnie tam też liczba osób, które spędzają cały swój wolny czas przy grach wideo. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że hobby u wielu chińczyków zaczęło przeradzać się w uzależnienie. Problem ten szczególnie dotknął najmłodszych użytkowników. Rząd Chin postanowił z tym walczyć i wprowadził "godzinę policyjną", która zakazuje chińskiej młodzieży (poniżej 18 roku życia) granie w gry online między godziną 22:00 a 8:00.

To jednak nie koniec nowych wytycznych. Wszyscy obywatele Chin poniżej 18 roku życia będą mogli spędzić w grach sieciowych nie więcej niż 1,5 godzinny dziennie od poniedziałku do piątku. Nieco lepiej wygląda to w weekendy i dni wolne od nauki, wówczas najmłodsi Chińczycy będą mogli spędzić w sieci 3 godziny. Ograniczenia wprowadzono również w stosunku do wydatków na gry online. Gracze poniżej 16 roku życia będą mogły wydać w grach sieciowych maksymalnie 200 yuanów miesięcznie (około 110 złotych). Kwota ta zostanie zwiększona do 400 yuanów miesięcznie (około 220 zł) dla osób, który skończyły już 16 lat, ale nie osiągnęły jeszcze pełnoletności.

Chińscy ustawodawcy są również przygotowani na wszelkie próby obejścia nowych zasad i zamierzają wprowadzić system rejestracji nazwisk, aby zmusić producentów gier do weryfikacji wieku poszczególnych graczy za pomocą krajowej bazy danych. W ten sposób możliwe będzie dokładne sprawdzenie - kto, kiedy i na jak długo się logował?

Warto tu jednak podkreślić, że wszystkie wprowadzone dzisiaj restrykcje dotyczą jednie gier sieciowych. Oznacza to, że najmłodsi chińscy gracze, którzy ponad rywalizację z innymi stawiają spokojną rozgrywkę w trybie dla jednego gracza mogą być spokojni.

źródło: wccftech.com