Chiny kontra Bitcoin - co realnie wpłynęło na ostatnie spadki cen

Bitcoin odzyskał swoją pozycję po tym, jak spadł do najniższego poziomu od 3 miesięcy. Niestety, pojawiły się kolejne przeszkody w postaci rządu Chin, który wprowadził ścisłe regulacje względem kryptowalut.

Bitcoin

Niedawno informowaliśmy o tym, że Bitcoin spadł do najniższego poziomu od końca stycznia. Natomiast dzisiaj, najpopularniejsza kryptowaluta wzrosła o 8,75%, osiągając poziom 40 000 dolarów. Ether również zanotował wzrost na poziomie 6,6% do 2600 dolarów, ale w bardzo zmiennym handlu po 28% spadku w środę. Środowe spadki obu aktywów cyfrowych były ich największymi dziennymi ruchami procentowymi od ponad roku, gdyż inwestorzy pospiesznie wychodzili z transakcji, które do niedawna zdecydowanie przewyższały tradycyjne rynki, takie jak akcje i obligacje.

Ostatnim katalizatorem było oświadczenie chińskich grup z branży finansowej, w którym zakazano instytucjom oferowania rejestracji, handlu i rozliczeń kryptowalut. Bitcoin znajdował się pod presją przez prawie tydzień po serii tweetów od Elona Muska. Chociaż Pekin już wcześniej podejmował kroki w celu zablokowania krajowego dostępu do giełd kryptowalut, jego najnowsza dyrektywa była szersza. Zakazuje używania kryptowalut do płatności i rozliczeń oraz zabrania instytucjom dostarczania produktów związanych z kryptowalutami.

Giełda kryptowalut

Chris Weston, szef badań w biurze maklerskim Pepperstone w Melbourne, zwrócił uwagę na to, jak 9,13 miliarda dolarów pozycji w kryptowalutach zostało zlikwidowanych na giełdach w ciągu 24 godzin, a całkowita wartość transakcji wyniosła 532 miliardy dolarów. Spadek zmusił niektórych inwestorów do zamknięcia lewarowanych pozycji w kryptowalutowych instrumentach pochodnych, co spowodowało dalszy spadek cen i sprowadził aktywa cyfrowe do niższego zakresu handlowego.

Ether zyskał sześciokrotnie do czasu wyprzedaży, kradnąc miejsce na podium Bitcoinowi po tym, jak był szeroko stosowany w niewymienialnych tokenach na platformach sztuki cyfrowej. Aktywa cyfrowe rosną i spadają w tym roku w szalonym tempie, ponieważ co raz większa liczba inwestorów detalicznych i instytucjonalnych zakłada, że ​​Bitcoin i inne kryptowaluty zyskają akceptację głównego nurtu. Bitcoin wzrósł jak dotąd w tym roku o 27%, a zmienność w ciągu dnia wzrosła do blisko 300% w tym tygodniu. Podczas gdy niektórzy handlowcy detaliczni widzieli stracone szanse na spadku, inni postrzegali to jako szansę na tanie zdobycie aktywów cyfrowych.