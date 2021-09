Chiny: kryptowaluty całkowicie nielegalne

Chińskie władze wcześniej zakazały wydobywania kryptowalut, a teraz zadają im ostateczny cios na krajowym rynku.

Chiny - a konkretnie: władze Chin - przestały lubić Bitcoina, Ethereum i inne kryptowaluty w czerwcu tego roku. Odczuł to cały rynek - wartość Bitcoina spadła na moment o 8 tysięcy dolarów. Poza tym na portalach sprzedażowych pojawiło się nagle mnóstwo mniej lub bardziej zużytych kart graficznych oraz dysków. Dzisiaj mamy kolejny cios w górników - na stronie Banku Ludowego Chin napisano, że na terenie całego kraju wprowadzony zostaje całkowity zakaz używania kryptowalut do transakcji handlowych. Stają się one od dzisiaj nielegalne.

Równocześnie zakazano działalności zagranicznych i krajowych kantorów wymiany oraz giełd. Firmy zagraniczne zajmujące się kopaniem kryptowalut mają zakaz jakichkolwiek inwestycji na terenie Chin. Wicepremier Liu He wyjaśnił w oświadczeniu, że całkowita eliminacja kryptowalut z chińskiej przestrzeni publicznej ma na celu zlikwidowanie ryzyka krachu finansowego oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla, biorącego się ze wzmożonego zużycia energii elektrycznej. Globalnie decyzja Chin odbije się nie tylko na cenach kryptowalut, ale również kart graficznych - zmniejszy się także ich popyt, a producenci będą mogli zaspokoić zapotrzebowanie rynku.

